يخطط تليجرام لإطلاق خدمة اشتراكات مدفوعة بميزات مذهلة لهواتف آيفون

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صورة الخبر: تليجرام
تليجرام

يعمل تطبيق الدردشة تليجرام telegram بإجراء اختبارات حالية على النسخة المميزة “Telegram Premium” والتي ستكون من خلال اشتراك مدفوع لمستخدمي هواتف آيفون، وتتميز النسخة التجريبية الجديدة من تيليجرام بأنها تحتوي على المزيد من الرموز التعبيرية والملصقات والميزات الجديدة.

و بحسب ما نشره موقع macrumors تعمل خاصية Telegram Premium من خلال إتاحة عدد من الميزات الخاصة للمستخدمين حيث لا يمكن لأي مستخدم فتح الرموز التعبيرية الجديدة إلا من خلال الاشتراك بخدمة Telegram Premium بمعنى أنه لا يمكن لغير المشتركين رؤية ميزات أو ملصقات بعينها.

وتعتمد أرباح تليجرام بشكل رئيسي على مبيعات الإعلانات والقنوات الجماعية ، ولكن لا توجد خيارات شراء إضافية تستهدف المستخدمين الفرديين وهو ما يسعى تليجرام لتحقيقه من خلال تنفيذ ميزة Premium الجديدة.

وأكد مؤسس منصة المراسلة الفورية، بافيل دوروف بالتوضيح بأن جميع ميزات تليجرام والرموز التعبيرية السابقة والملصقات التي كانت مجانية ستبقى كما هي، بدون أي حاجة للاشتراك المدفوع.

و حتى الآن لا توجد أي معلومات أخرى حول سعر الاشتراك في Telegram Premium أو موعد إطلاقه أو حتى الميزات الأخرى التي ستدخل ضمن الاشتراك.
وسيحمل الإصدار التجريبي لتطبيق تيليجرام رقم 8.7.2 بنظام تشغيل iOS فقط لهواتف آيفون، إلى أن يتم إصداره بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد في وقت لاحق.

المصدر: صدى البلد

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