تشهد سماعات آبل اللاسلكية AirPods الجيل الثاني انخفاضا كبيرا

تتمتع سماعات آبل اللاسلكية AirPods من الجيل الثاني بشعبية كبيرة حيث يفضل الكثير من المستخدمين شرائها، حيث تم تخفيض سعرها ليصل سعرها إلى 100 دولار أمريكي، وبذلك ينخفض سعر السماعة الأصلى للمرة الثانية في أسابيع قليلة.
و بحسب ما نشره موقع MacRumors ، فإنه بينما يسعى كثير من المستخدمين لاقتناء الجيل الثالث من AirPods، و AirPods Pro فإن سماعات الجيل الثاني من آبل تقدم العديد من الميزات مقارنة بالسماعات باهظة الثمن من آبل.
وتأتي سماعات الجيل الثاني من آبل AirPods مزودة بمجموعة شرائح H1 اللاسلكية ، وبعض الميزات الأخرى مثل Siri والتي تمكّن المستخدم من التواصل صوتيا مباشرة وطلب تنفيذ الأوامر الصوتية عبر سيري، بالإضافة للاقتران السلس مع أجهزة الشركة الأخرى، وتقول آبل إن سماعات الجيل الثاني توفر عمر بطارية طويل بالإضافة لدعم بلوتوث 5.0.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!