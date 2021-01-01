إنستجرام تنافس تطبيق TikTok بميزة جديدة.. تعرف عليها

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يختبر موقع إنستجرام Instagram، المملوك لشركة ميتا (فيسبوك سابقا)، ميزة جديدة بهدف منافسة تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك Tiktok.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، يسعي تطبيق مشاركة الصور "إنستجرام"، جاهدا إلى جعل منصته أكثر شبها بتطبيق تيك توك TikTok الصيني، الذي ينافس وبقوة تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة.



إنستجرام تنافس تطبيق TikTok بميزة جديدة

ومن خلال نسخ بعض ميزات تطبيق "تيك توك"، يقوم إنستجرام وفقًا لما ذكره TechCrunch، بتجربة موجزات منزلية عمودية بملء الشاشة، عند فتح تطبيق Instagram، سيرى المستخدمون على الفور محتوى رأسيًا يهدف إلى "جعل الفيديو في المقدمة وفي المنتصف".

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وأكد آدم موسيري رئيس شركة إنستجرام، على اختبار الميزة الجديدة عبر مشاركة مقطع فيديو على موقع التدوينات العالمي تويتر Twitter، قائلا إن الصور ومقاطع الفيديو الأطول ستبدأ في الظهور في بعض الخلاصات بشكل جديد.وذكر موقع the Verge التقني، أن الصور التي شاركها إنستجرام تظهر موجزا رئيسيا تم التقاطه بواسطة منشور بملء الشاشة مع التعليقات والتعليقات التوضيحية والإعجابات والميزات الأخرى الموضوعة أعلى المنشور بدلا من أدناه.وعلى الرغم من عدم وجود شريط القصص في الجزء العلوي من الشاشة في الصورة، يقول سين كيم Seine Kim، المتحدث باسم شركة ميتا، إن هذا العرض يظهر موجز الصفحة الرئيسية بمجرد أن يبدأ المستخدمون في التمرير وأن القصص ستظل متاحة في الجزء العلوي من الشاشة.ولا يزال من الممكن الوصول إلى خيار البحث ومقاطع ريلز والتسوق والملف الشخصي للمستخدم عبر الأزرار الموجودة أسفل الشاشة، كما وتظهر خيارات الإشعارات والرسائل وميزات النشر الجديدة في الأعلى، إلى جانب القدرة على التبديل بين الحسابات.ويقول كيم إنه سيتم أيضا دمج الصور الثابتة ومنشورات الفيديو في التغذية بملء الشاشة.ويشار إلى أن إنستجرام تستثمر أيضا في أدوات المبدعين لسحب المحتوى الأصلي بعيدا عن منافسيها مثل "تيك توك"، حيث دفعت الشركة بشكل كبير المبدعين والمستخدمين إلى إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة الأصلية، حيث قدمت مكافآت نقدية لمنشئي المحتوى الذين يصنعون أفضل مقاطع ريلز بمحتوي لم يتم مشاركته على منصات أخرى أو معاد نشره على إنستجرام.