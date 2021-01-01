يثير واتسآب حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

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وضع واتسآب WhatsApp، مستخدميه في حالة من الإثارة بعد ظهور ميزة كانت مطلوبة منذ فترة طويلة، والتي ستأتي أخيرا إلى هواتف أندرويد بعد سنوات طويلة من الانتظار للحصول عليها.



وحسبما ذكرت صحيفة "express" البريطانية، يعمل واتسآب على ميزة جديدة يطالب عشاق تطبيق المراسلة بتوفرها منذ سنوات طويلة، حيث تعد أحد ميزات التي تعيب الخدمة هو وجود حساب مرتبط برقم هاتف معين ولا يمكن تفعيله على هاتف آخر في نفس الوقت.



واتسآب يثير حماسة مستخدميه بعد ظهور ميزة طال انتظارها

وهو ما يكون أمرا مربكا في بعض الأحيان، بالنسبة للأشخاص الذين لديهم هواتف متعددة مثل الهاتف الشخصي وهاتف العمل، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث مشكلات لأنهم لن يتمكنوا إلا من تلقي رسائل واتسآب المرسلة إلى حساباتهم على جهاز واحد.

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واتخذ تطبيق الدردشة الأكثر شهرة في العالم خطوات لمعالجة هذا الأمر، حيث أطلق العام الماضي ميزة متعددة الأجهزة التي طال انتظارها، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية الوصول إلى حسابهاتهم عبر أجهزة متعددة، ولكن كعادة خدمة المراسلة تتسم هذه الخاصية ببعض القيود أهمها أنه لا يمكن تشغيل حساب واتسب على هاتف آخر.ولحسن الحظ، أعلن واتسآب هذا الأسبوع، عن أنه يعمل على إصدار 2.0 من ميزته متعددة الأجهزة التي دخلت للتو حيز الاختبار ضمن النسخة التجريبية من التطبيق على نظام التشغيل أندرويد.وكما رصدته WABetaInfo، ستتيح الميزة الجديدة "متعددة الأجهزة" التي يتم اختبارها لمستخدمي واتسآب على أجهزة أندرويد، إمكانية الوصول إلى حساباتهم على هاتف ثان أو على جهازهم اللوحي دون الحاجة إلى تسجيل الخروج من الهاتف الأساسي المسجل عليه الحساب.وللقيام بذلك، سيتعين على مستخدمي تطبيق المراسلة المملوك لشركة "ميتا" التوجه إلى إعدادات settings واتسآب> ثم الانتقال إلى قسم من واجهة المستخدم والذي يسمى "Register Device Companion".ولربط جهازين معا، سيحتاج مستخدمو واتسآب إلى توجيه أجهزتهم الرئيسية إلى شاشة الهاتف أو الجهاز اللوحي آخر، ثم فحص رمز الاستجابة السريعة أو QR code، الذي يظهر على الجهاز الثاني، وبمجرد القيام بذلك، ستتمكن من الوصول إلى حساب واتسآب الخاص بك على هاتف ذكي أو جهاز لوحي آخر.