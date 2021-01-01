واتساب يجهز لـ"تغيير ثوري"..بنكهة إنستغرام..

يستعد تطبيق واتساب لإجراء تغييرات كبيرة إلى خاصية "الحالة"، والتي أطلقتها عام 2017، ولم تلاقي شعبية كبيرة بين المستخدمين.
في واتساب، تشابه "الحالة" فكرة "القصص" أو "الستوريز" في تطبيقي إنستغرام وسنابشات، وهي الصور والفيديوهات اليومية التي يلتقطها المستخدم وينشرها لمدة 24 ساعة على حسابه.
ووفقا لموقع "وابيتا إنفو"، فإن واتساب يخطط لجعل "الحالات" أكثر شعبية بين المستخدمين، مثل الستوريز في إنستغرام.
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