واتساب يجهز لـ"تغيير ثوري"..بنكهة إنستغرام..

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صورة الخبر: واتساب
واتساب

يستعد تطبيق واتساب لإجراء تغييرات كبيرة إلى خاصية "الحالة"، والتي أطلقتها عام 2017، ولم تلاقي شعبية كبيرة بين المستخدمين.

في واتساب، تشابه "الحالة" فكرة "القصص" أو "الستوريز" في تطبيقي إنستغرام وسنابشات، وهي الصور والفيديوهات اليومية التي يلتقطها المستخدم وينشرها لمدة 24 ساعة على حسابه.

ووفقا لموقع "وابيتا إنفو"، فإن واتساب يخطط لجعل "الحالات" أكثر شعبية بين المستخدمين، مثل الستوريز في إنستغرام.

وقال الموقع إن واتساب سيضع دائرة حول صورة كل شخص في قائمة المحادثات، ويمكن رؤية الحالة التي نشرها بالنقر على صورته، تماما مثل إنستغرام.

وحاليا، لا يمكنك رؤية "حالة" أي شخص إلا بالدخول إلى قائمة "الحالات"، المختلفة تماما عن قائمة المحادثات.

ويطمح واتساب لزيادة شعبية خصائصه الأخرى، مثل الحالات، التي تلقي إهمالا كبيرا من المستخدمين.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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