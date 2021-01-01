هكذا يتحول آيفون إلى جهاز آخر تماما..بطريقة سهلة..

لهاتف الآيفون ميزات عديدة، العديد منها معروف للمستخدمين، ولكن بعضها غير مألوف، ومن بينها خاصية تحول الآيفون لجهاز آخر.
ووفقا لموقع "ميك يوز أوف"، بفضل بعض التطبيقات الخاصة، يمكنك تحويل جهاز آيفون الخاص بك إلى "فأرة" لاسلكي لجهاز الكمبيوتر المحمول.
إذا كان لديك جهاز كمبيوتر محمول، فقد تفضل استخدام الفأرة "الماوس" معه بدلا من لوحة التتبع الخاصة به، كما أن استخدام الهاتف في هذه القضية قد يكون مفيد جدا للسفر، حيث ينسى البعض إحضار "الفأرة" أو يعاني في إيجاد مكان لها في حقيبة الكمبيوتر المحمول.
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