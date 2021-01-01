إمكانية رادار «فارا – في إر» الروسي المستخدم بحرب أوكرانيا

استخدم أفراد الوحدات الخاصة الروسية في المعارك بمدينة ماريوبول وسائل فائقة التقنية للاستطلاع ، وفقا لتقرير RT، وبينها رادار "فارا – في إر" المحمول الذي يسمح باكتشاف مختلف الأهداف والأجسام المتحركة في أي موسم من السنة ليلا ونهارا.
وقد استعرضت وزارة الدفاع الروسية عمل طاقم الرادار المحمول صغير الحجم على الإنترنت.
وأظهرت جنديا جالسا في مخبأ يرى على شاشة جهازه معلومات واردة من رادار خارجي، ثم يبلغ قائده عن تحركات مشاة العدو المكتشفة، فيبدأ طاقم عربة "بي إم بي - 3" في إطلاق النيران من مدفع عيار 100 ملم وقاذف القنابل استنادا إلى تلك المعلومات.
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