تعرف على طريقة التحكم في باقة الإنترنت على هاتفك الأندرويد



التحكم في باقة الإنترنت التحكم في باقة الإنترنت

تقدم شركات المحمول غالبًا باقات انترنت محدودة، فضلا عن السرعة المتدنية التى تكون متاحة على الهواتف الذكية، ومع انتشار تطبيقات الموبايل وخدمات البث، فإن هذا يعني أن المستخدم سيستهلك الكثير من باقة الإنترنت، وفيما يلى نعرض عدة طرق لمراقبة استخدام البيانات والتحكم فيه على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.



- كيفية تعيين حد استخدام البيانات واستخدام وضع حفظ البيانات:



1. افتح صفحة الإعدادات على جهاز أندرويد الخاص بك

قد يعجبك أيضا...

2. انتقل إلى الاتصالات / الشبكة والإنترنت (حسب الهاتف الذي تستخدمه)3. انقر فوق استخدام البيانات4. انقر فوق "دورة الفوترة" و "تحذير البيانات"5. قم بتبديل المفتاح الذي يشير إلى تعيين تحذير البيانات6. قم بتعيين مقدار استخدام البيانات الذي سيعلمك جهازك بعد ذلك7. بدّل المفتاح الذي يشير إلى تعيين حد البيانات8. قم بتعيين حد البيانات الذي سيتم بعده إيقاف تشغيل بيانات هاتفك المحمول.وتأتي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تعمل بنظام أندرويد 8.0 أو أعلى مزودة بوضع توفير البيانات، ويبدأ هذا الوضع في العمل عندما لا تكون متصلاً بشبكة Wi-Fi ويضمن أن التطبيقات والخدمات التي لا يتم استخدامها بشكل نشط لن تتمكن من بث البيانات في الخلفية.