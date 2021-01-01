تعرف على طريقة التحكم في باقة الإنترنت على هاتفك الأندرويد

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تعرف على طريقة التحكم في باقة الإنترنت على هاتفك الأندرويد

صورة الخبر: التحكم في باقة الإنترنت
التحكم في باقة الإنترنت

تقدم شركات المحمول غالبًا باقات انترنت محدودة، فضلا عن السرعة المتدنية التى تكون متاحة على الهواتف الذكية، ومع انتشار تطبيقات الموبايل وخدمات البث، فإن هذا يعني أن المستخدم سيستهلك الكثير من باقة الإنترنت، وفيما يلى نعرض عدة طرق لمراقبة استخدام البيانات والتحكم فيه على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

- كيفية تعيين حد استخدام البيانات واستخدام وضع حفظ البيانات:

1. افتح صفحة الإعدادات على جهاز أندرويد الخاص بك

2. انتقل إلى الاتصالات / الشبكة والإنترنت (حسب الهاتف الذي تستخدمه)

3. انقر فوق استخدام البيانات

4. انقر فوق "دورة الفوترة" و "تحذير البيانات"

5. قم بتبديل المفتاح الذي يشير إلى تعيين تحذير البيانات
6. قم بتعيين مقدار استخدام البيانات الذي سيعلمك جهازك بعد ذلك

7. بدّل المفتاح الذي يشير إلى تعيين حد البيانات

8. قم بتعيين حد البيانات الذي سيتم بعده إيقاف تشغيل بيانات هاتفك المحمول.

وتأتي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد والتي تعمل بنظام أندرويد 8.0 أو أعلى مزودة بوضع توفير البيانات، ويبدأ هذا الوضع في العمل عندما لا تكون متصلاً بشبكة Wi-Fi ويضمن أن التطبيقات والخدمات التي لا يتم استخدامها بشكل نشط لن تتمكن من بث البيانات في الخلفية.

المصدر: السلطة

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على طريقة التحكم في باقة الإنترنت على هاتفك الأندرويد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47519

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager