تكشف تاتا موتورز عن Avinya الكهربائية الاختبارية



Avinya الكهربائية Avinya الكهربائية

كشفت تاتا موتورز عن سيارتها الاختبارية الكهربائية Avinya والتي تجمع مفهوم سيارات الهاتشباك مع سيارات الميني فان والـ SUV بطريقة مميزة مع داخلية فاخرة وتقنية.



تعرض السيارة خطط الشركة لإنتاج سيارة كهربائية عام 2025، وستأتي السيارة على أساسي الجيل الثالث من هندسة تاتا موتورز، تتميز Avinya بقاعدة عجلات طويلة ومقدمة قصيرة وأسطح هيكل بسيطة مع واجهة تحمل إضاءة LED متصلة على شكل حرف T، مع شبك مضيئ. ويبدو أن السيارة تعاين أيضاً أسلوب تصميم الشركة المستقبلية، وليس فقط سيارتها الكهربائية الإنتاجية.



لم تعلن الشركة تفاصيل المحركات كافة، ستحمل Avinya تقنيات اتصالات متطورة وأنظمة سلامة ADAS متقدمة وحزمة بطاريات تقدم مدى 500 مع شحن سريع في 30 دقيقة فقط، وقالت الشركة أن قاعدة العجلات مناسبة لجميع التضاريس مع حماية كاملة من تسرب المياه والغبار، ما يلمح إلى أنها مناسبة لسيارات الـSUV وللأداء على الطرق الوعرة.