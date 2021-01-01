مانسكو أوتوموتيف : مواصفات بيجو 508 التي تحمل اسم GT MAX



بيجو 508 بيجو 508

أطلقت شركة مانسكو أوتوموتيف ، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية بيجو في مصر، إصدار محدود من بيجو 508 والذي يحمل اسم ” GT MAX”، والتي تتميز عن سابقتها بفروقات شاسعة، خاصة فيما يتعلق بقدرة المحرك، ونظعم نظام نقل الحركة، إذ أن السيارة بيجو GT MAX 508 تتميز بـ:



محرك تربو سعة 1?6 لتر قدرة 215 حصان – ناقل حركة أوتوماتيك 8 سرعات، يعد من أحدث نواقل الحركة الأوتوماتيكية حتى الآن.

وما من شك أن تغيير عناصر جوهرية مثل قدرة المحرك وطراز ناقل المحرك من شأنها أن تجعل قائد السيارة بيجو 508 GT MAX يشعر بأنه يمتلك سيارة ذات أداء رياضي حقيقي، بكل ما تحملها تلك الكلمة من معنى، إضافة لذلك فإن هذا الطراز الجديد يتميز بعناصر أمان إضافية مثل:

كاميرا ركن أمامية وخلفية – نظام المساعدة على الركن المتكامل.

أما عشاق الموسيقى، فحتماً سيسرهم معرفة أن بالسيارة نظام صوتي متطور مزود بـ 10 سماعات ”Focal“ المتميزة

متعة القيادة.

إن السر وراء تقديم بيجو لإصدارها الجديد GT MAX 508 هو أن نوفر لمالك السيارة أقصى درجات متعة القيادة، فكان من الطبيعي أن تبدأ خطة التطوير بالقاطرة التي تدفع السيارة للأمام، ألا وهي المحرك التربو والذي قفزت قدرته من 165 إلى 215 حصان وذلك بسبب التقنية الحديثة المستخدمة في تصنيع هذا المحرك الجبار، وأما الخطوة الثانية أو الخطوة المكملة لتطوير المحرك، هي توفير ناقل الحركة الأوتوماتيك الحديث ذو الـ 8 سرعات، فالاثنان مسؤولان ليس فقط عن قوة أداء السيارة، ولكن عن مدى استجابتها للأوامر التي تتلقاها من قائد السيارة.