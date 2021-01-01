تكشف فورميلا إي عن سيارة Gen3 المستوحاة من الطائرات المقاتلة

كشفت سباقات فوميلا إي النقاب عن سيارتها الجديدة Gen3 التي من المقرر عرضها لأول مرة لموسم 2022-23 ، في نادي موناكو لليخوت قبل سباق E-Prix هذا العام في الإمارة.
السيارة الجديدة تتميز بتصميم مُعاد صياغته مستوحى من تصميم طائرة مقاتلة ، مصممه خصيصًا للسباقات.
تكمن السمة الرئيسية في سيارة السباق Gen3 في قدرتها المتزايدة على إنتاج الطاقة ، وذلك بفضل محرك دفع من الجيل الجديد ينتج 350 كيلوواط في المحور الخلفي مع محرك أمامي قياسي مزود بإمداد 250 كيلو واط ، مما يعني أن يمكن للسيارة يمكنها أن تنتج 600 كيلو وات من الطاقة المتجددة.
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