تكشف فورميلا إي عن سيارة Gen3 المستوحاة من الطائرات المقاتلة



سيارة Gen3 سيارة Gen3

كشفت سباقات فوميلا إي النقاب عن سيارتها الجديدة Gen3 التي من المقرر عرضها لأول مرة لموسم 2022-23 ، في نادي موناكو لليخوت قبل سباق E-Prix هذا العام في الإمارة.



السيارة الجديدة تتميز بتصميم مُعاد صياغته مستوحى من تصميم طائرة مقاتلة ، مصممه خصيصًا للسباقات.



تكمن السمة الرئيسية في سيارة السباق Gen3 في قدرتها المتزايدة على إنتاج الطاقة ، وذلك بفضل محرك دفع من الجيل الجديد ينتج 350 كيلوواط في المحور الخلفي مع محرك أمامي قياسي مزود بإمداد 250 كيلو واط ، مما يعني أن يمكن للسيارة يمكنها أن تنتج 600 كيلو وات من الطاقة المتجددة.