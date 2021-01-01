بالفيديو : سيارة تابعة لـ«بورش» تحطم الأرقام القياسية لـ«جينيس» بعدد مرّات الدوران على الجليد

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سجلت السيارة «بورش تايكان كروس توريزمو» رقمًا قياسيًا آخر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، هذه المرة عن طريق صنع دوائر متتالية على الجليد في السويد.



مع العدد الرسمي لدوران 69، حطمت العربة الكهربائية بالكامل والتي كان يقودها السائق «المخضرم» تيري جرانت الرقم القياسي العالمي لموسوعة جينيس لأكبر عدد من اللفّات المتتالية على الجليد في سيارة كهربائية.



اكتملت المحاولة رسميًا في 3 فبراير 2022، على بحر متجمد في سباق الأبطال 2022 في «Pite Havsbad» السويدية.

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للتأهل للسجل، تم إجراء الدورات دون التوقف في منطقة دائرية ضعف طول السيارة، وكانت السيارة المستخدمة عبارة عن سيارة كهربائية من إنتاج «بورش تايكان كروس توريزمو» قياسية ترتدي إطارات شتوية.ومع ذلك، لم يكن الأمر سهلاً على قائد السيارة. وظهر في مقطع الفيديو للسيارة وكانت تايكان كروس توريزمو تتوقف في منتصف الطريق خلال المحاولة لأن الجليد الذي المُتطاير كان يغطي أحد مستشعرات السيارة الكهربائية. قال جرانت إن هذا جعل السيارة الكهربائية تعتقد أنها تعرضت لحادث ما، مما دفع النظام إلى التوقف.وقال روى جرانت أيضًا أنه عندما كانت الإطارات تخترق الجليد، أصبح السطح غير مستوٍ، أثر ذلك على تركيزه في إكمال التسجيل، رغم أن ذلك لم يمنعه من تحقيق هدفه.هذا ليس الرقم القياسي الأول في موسوعة جينيس للأرقام القياسية لسيارة «بورش تايكان كروس توريزمو». في وقت سابق من هذا العام، حصلت عربة على أكبر تغيير في الارتفاع تم تحقيقه بواسطة سيارة كهربائية.شهدت المحاولة رحلة تايكان كروس توريزمو عبر ست ولايات على مسافة رأسية تزيد قليلاً عن 3 أميال (4،842.967 مترًا)، تغطي أكثر من 1400 ميل (2،253 كيلومترًا) بين «Eagle Mine» في ميشيجان و«Pikes Peak» في كولورادو.