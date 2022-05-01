سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 مايو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، استقرارا، متأثرة بالثبات في تعاملات البورصة العالمية عند مستوى 1872 دولارا للأوقية.



سعر الذهب اليوم في مصر



سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 726 جنيهًا.

قد يعجبك أيضا...

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 934 جنيها.كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1090 جنيها.فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1246 جنيها.أسعار سبائك الذهب اليومسجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5450 جنيها.وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 10900 جنيه.كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 21800 جنيه.سعر الجنيه الذهبسجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8770 جنيها.يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، و تختلف من منتج لآخر.مواصفات الذهب:يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.الذهب القديم :لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".مؤشرات البورصة:تتحرك مؤشرات البورصة بين لونين هما: الأخضر ويعني الارتفاع والمؤشر الأحمر يعني الهبوط.تعاملات البورصة العالمية :تراجعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمائة مقتربة من أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر يوم الاثنين مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار بفعل زيادة احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.