أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 4-5-2022

استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 4-5-2022، أمام الجنيه المصري، لعدم وجود تعاملات بالبنوك العاملة في مصر، حيث ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 18.45 جنيه للشراء، و 18.51 جنيه للبيع، والريال السعودي استقر عند سعر 4.91 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، والدينار الكويتي مسجلًا 57.88 جنيه للشراء، و60.45 جنيه للبيع.
كما ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 19.32 للشراء، 19.55 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.45 جنيه للشراء، و 18.51 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
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