تمساح يمنع حركة المرور على طريق فلوريدا السريع بالولايات المتحدة.طوله 11 قدمًا..

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تمساح

تجول تمساح ضخم بطول 11 قدمًا على الطريق السريع بولاية فلوريدا الأمريكية، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور لمدة ساعة تقريبًا، وفقًا لمكتب شريف مقاطعة سيمينول.

وبحسب «CNN» قال بوب كلينج، مدير المعلومات العامة في مكتب العمدة «إن هذا التمساح جاء على الأرجح من بحيرة جيسوب، وهي بحيرة يعيش فيها هذا النوع من التماسيح».

وتعد بحيرة جيسوب، الواقعة في وسط مقاطعة سيمينول، واحدة من أكبر البحيرات في وسط ولاية فلوريدا.

وقال كلينج لشبكة CNN إن التمساح كان موجوداً على الطريق من حوالي الساعة 8 صباحًا حتى 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأن مواجهة مثل هذه الحواجز التي تعيق حركة المرور بات أمراً معتاداً في مقاطعة سيمينول، مضيفاً أن هذا هو الوقت من العام الذي تتحرك فيه التماسيح لا سيما وأنه موسم التزاوج.

وصل موظفو لجنة فلوريدا للأسماك والحياة البرية لنقل التمساح في حوالي الساعة 9 صباحًا. ونصح كيلنج سائقي السيارات بالاتصال دائمًا برقم 911 إذا رأوا تمساحاً على الطريق، لا سيما وأن حيوانات بهذا الحجم تشكل خطراً على حركة المرور إذا اصطدمت بهم السيارات.

المصدر: المصرى لايت

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