تمساح يمنع حركة المرور على طريق فلوريدا السريع بالولايات المتحدة.طوله 11 قدمًا..

تجول تمساح ضخم بطول 11 قدمًا على الطريق السريع بولاية فلوريدا الأمريكية، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور لمدة ساعة تقريبًا، وفقًا لمكتب شريف مقاطعة سيمينول.
وبحسب «CNN» قال بوب كلينج، مدير المعلومات العامة في مكتب العمدة «إن هذا التمساح جاء على الأرجح من بحيرة جيسوب، وهي بحيرة يعيش فيها هذا النوع من التماسيح».
وتعد بحيرة جيسوب، الواقعة في وسط مقاطعة سيمينول، واحدة من أكبر البحيرات في وسط ولاية فلوريدا.
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