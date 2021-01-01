عريس سوداني يجلد المعازيم في ليلة زفافه ..بالكرباج..

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتشر فيديو في الساعات الماضية لعريس سوداني يقوم بجلد المعازيم بالسوط خلال حفل زفافه، حيث أعجب وتفاعل الكثير من السودانيين مع الفيديو، وظهر الشاب في الفيديو وهو يوجه ضربات موجعة بالسوط إلى أحد المعازيم الموجودين دون أن يتحرك أو يتألم، إذ بدا عليه عدم الشعور بأي ألم على الإطلاق.

وبحسب موقع «العربية»، فإن قيام العريس بجلد المعازيم هي عادة قديمة منتشرة لدى بعض قبائل شمال السودان، حيث يقوم العريس بجلد أصدقائه والمقربين إليه بالسوط لإظهار مدى تحملهم ما يدل على القوة والصبر لديهم.

https://twitter.com/i/status/1521089859338878977

المصدر: المصرى اليوم

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