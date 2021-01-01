بـ80 مليار جنيه فيلا تثير الجدل على «فيسبوك».. «ينفع نقسط المبلغ؟»



فيلا فيلا

«فيلا للبيع موقع ممتاز جدا».. منشور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير وأثار جدلًا واسعًا بعد أن تضمن صورًا لفيلا بولاية عين مليلة الجزائرية، بلغ سعرها 80 مليار جنيه.



ومن أبرز مواصفات الفيلا التي تضمنها المنشور، أن مساحتها تبلغ نحو 1200 متر مربع، وتقع في منطقة حيدرة «Hydra La Placette» بولاية عين مليلة الجزائرية، وبحسب وصف المنشور تضم 25 غرفة نوم، و10 صالونات و5 حمامات.



20 مكيف هوائي و15 كاميرا مراقبة

وإلى جانب ذلك، تحتوي الفيلا أيضًا على 6 كوزينات، و4 مسابح و2 صالة ألعاب رياضة وحديقة كبيرة و20 مكيفًا هوائيَا و15 كاميرا مراقبة، بالإضافة إلى أجهزة الإنذار والديكورات العصرية المصمم بها الفيلا، كما أكد المنشور على حوزة المالك لجميع الوثائق الرسمية للفيلا.

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وحصد المنشور المُثير للجدل، الذي جرى نشره بتاريخ 15 أبريل الماضي، على نحو 112 ألف إعجاب، و175 ألف تعليق، و10 آلاف مشاركة، ما جعله ينال شهرة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته العديد من الصفحات.تعليقات ساخرة من المصريينبسبب السعر المرتفع للفيلا، وصل المنشور إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، والذين تداولوه بشكل فكاهي، إذ قال أحدهم في تعليقات المنشور: «80 مليار!! دا أنا أول امبارح لسه شاري أختها بـ45 مليار بس، و32 غرفة»، فيما قال آخرا: «كنت هشتريها بس المكان مش عاجبني».فيما تسائل البعض عن إمكانية تقسيط المبلغ إذ علق أحدهم: «ينفع 79 مليار وأقسط المليار الباقي؟»، فيما استنكر الآخر: «سعر البلاطة كام لو سمحت؟».ومن بين هذه التعليقات، كتبت الفنانة هيدي كرم على المنشور: «ماتمشيش 79.5 عشان ممعيش يكمل؟».جدير بالذكر أنّ ولاية عين مليلة، مدينة وبلدية جزائرية وتتبع ولاية أم البواقي، وتقع في الجهة الشرقية من البلاد، وتبعد عن العاصمة الجزائر بحوالي 450 كلم.