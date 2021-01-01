طرق علاج النمش في الوجه

النمش
علاج النمش في الوجه ، علاج النمش في الوجه النمش و النمش هو عبارة عن بقع داكنة تظهر في منتصف الوجه عادة أو الساعد علاج النمش في الوجه يظهر النمش و الناس يعد امر مزعج عن معظم الفتيات و البعض الاخر يعتبرونه امر طبيعي لا يقلل من جمال البشرة طريقة لعلاج النمش في المنزل باقل الامكانيات و ابسط التكاليف
علاج النمش في الوجه بالليزر او بوصفات طبيعية في البيت
علاج النمش في الوجه النمش عبارة عن بقع بنية اللون تظهر علي البشرة لعدة أسباب سوف نتناول بعض منها
إزالة النمش والبقع البنية في الوجه سريعا وبدون شراء كريمات العلاج باهظة الثمن
علاج النمش من الوجه
من احدث طرق علاج النمش والبقع علاج النمش بالليمون حيث انه يقشر خلايا الجلد الداكنة ويفتح النمش
المكونات
عصير ليمونة واحدة
ملعقة صغيرة من الكركم
طريقة علاج النمش في الوجه
نقوم بخلط عصير الليمون و أخرى من مسحوق الكُركم و من ثم نضع المزيج على منَاطق المتواجد بها النمش لمدة ربع ساعة علي الاقل و من ثم يتِم غسل البشرة و الوجه بماء فاتر حيث يساعد ذالك في تفتيح هذه البقع الداكنة في البشرة ويتم تكرار هذه الوصفة مرة يوميًا للحصول علي نتيجة مبهرة و علاج النمش من الوجه
علاج النمش في الوجه وخاصة التي تظهر في الوجه
قومي بوضع طبقة رقيقة جدا من العسل على البشرة ثم اتركيه لمده خمس إلى عشر دقائق و من ثم اغسلي البشرة بالماء الدافئ أن يأتي بنتيجة جيدة مع النمش حيث أن العسل الأبيض يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة و يساعد عسل النحل ايضا في تفتيح النمش و تخفيف تصبغ البشرة مع مرور الوقت
علاج النمش في الوجه بالصبار
التطبيق الموضعي لجل الصبار يعَمل علي منع الضرر الناتج عن اشعة الشَمس و الاشعة فوق البنفسجية لان الصبار يحْتوي على حمض الساليسيليك و الألوين مما قد يساعد في تقليل النمش من البشرة أيضاً
ويمكن وضع القليل من جل الصبار الطازج على النمش والتدليك لمده دقيقة او اثنان و يترك مدة عشر دقايق و من ثم يتم غسله و يمكنكي تكرار ذلك كل يوم يساعد كثير في علاج النمش في الوجه
علاج النمش في الوجه بالأعشاب
يُعد الشاي الاخضر من الأعشاب الغنية بمقاومات الأكسده فهي جيدة جداً للقضاء على الخلايا التالفة و الميتة التي ينتج عنها ظهور النمش
طريقه تحضير وصفة علاج النمش في الوجه
بعد شرب الشاى نخرج الكيس و من ثم توضع أكياس الشاي في مياه مثلجة لفترة تصل إلى ثلاثين ثانية يتمِ و ضعها بعد ذلك على موضع النمش و تتكرر العملية كل يومْ حتى يتم الوصول إلى النتائج المطلوبة في علاج النمش في الوجه
علاج النمش في الوجه سريعِا وبدُون شِراء كريمات لعلاج بقع الجلد
النمش هو إحدى المشكلات الجلدية غير السرطانية التي تصيب بشرة كلا الجنسين نساء و رجال إي يحدث تغيير في لونِ البشرة على شكل بقع بنيه و قد يَظهر على الوجه أو الكفين و لكنه يَظهر أكثر على الوجه
علاج النمش في الوجه بالبصل الأحمر
يحتوي البصل الاحمر علي عناصر ضرورية جدًا لصحة البشرة و منهم عنصر الكبريت الفعال ولذلك هو فعال في تخليص البشرة من البقع و إذالة و لعلاج الالنمش ، تطبيق وصفه علاج النمش في الوجه تقطيع البصلِ إلى شرائح سميكة و وضعه على النمش و يمكننا تكرار هذهِ الوصفةُ مرتان يوميّاً حتي يتِم إزالة النمش و يمكن استخدام البصل بعصرِه و خلطه مع القَليل من العَسل و دهن بقع النمش به مرتين كل أسبوع لعلاج و إزالة النمش نهائي
علاج النمش في الوجه و أسباب ظهور النمش والكلف
و توجد أسِباب كثيره جدا تؤدي إلى ظهورِ النمش و من أكبر هذة الاسباب العوامل الوراثية حيث يظهر هذا النوع من النمش في وقت مبكر منذ فترة الطفولة عند الأشخاصِ الذين يمتلكون بشرة بيضاء اللون جدا و عيون خضراء او عيون زرقاء و شعر اصفر و النوع الثاني من أنواع النمش يسمى النمش المتأخر و يحدث هذا النوع بسبب التعرض المستمر لاشعة الشَمس دون اتخاذ احتياطات و إجراءات للأشخاصِ ذوي البشرة البيضاء بشكلٍ عام أو قد يظهرُ هذا النَّوعُ لدى الأشخاصِ أصحاب البشرةِ البيضاءِ الَّذينَ يعيشون في مَناطقَ ذات الطقس البارد بعد الانتقال إلى العيش في مناطق ذات الطقس الحار و تظهر بقع غامقه في الجلد و جسم المرأة الحامل بسبب تغير في هرمونات الجسمِ والتي تتشابه مع بقع النمش وغالبًا ما تختفي بقع النمش مع انتهاء فترة الحمل بعد الولادة
علاج النمش في الوجه بالليزر
اللِيزر هو الحل الأمثل لإزالة النمش من جميع المناطق بالجسم، حيث يتِم عن طريق تطبيق عدد من الجلسات بالليزر وفقًا لكمية النمش علي الجلد و نوع النمش فى الجسم و الجلد حيث يقوم خبير التجميل بتهيئة البشرة ببعض الماسكات و بعض الكريِمات المناسبة قبل العلاج بالليزر ومن ثم توجيه أشعة الليزر على أماكن وجود النمش فتختفى مع مرور الوَقت بالتدريج
لعلاج النمش بالليزر يجب اتباع الاتي
قبل استعمال الليزر لعلاج الجلد من النمش يحب ان يكون الجلد خالي من الزيوت و الكريمات شرط أساسى بالإضافة لعدم تعريض الجلد لأشعه الشمس الضاره المباشرة قبل إجراء إزالة النمش بفترة لا تقل عن عشر أيام و بعد إجراء كل جلسات العلاج يجب الابتعاد عن المياه هذا من أهم شرط بالإضافه الي عدم وَضع أى نُوع من الكريمات أو الزيوت غير التى ينصح بها خبير التَجميل او الطبيبب المتابع
علاج النمش في الوجه العلاج بالزبادي
يساعد الزبادي على تقليل ظهور النمش بالوجه من خلال تحضير ثلاث ملاعق كبيره من الزبادي الرائب و من ثم وضعه على المنَاطق النمش و اي بقع علي الجلد مع تدليك الوجه بحركة دائرية ببطء لمده لا تقل عن تلت ساعه و من ثم يغسل الوجه بالمَاء الفاتر تكرر هذه العمليه مرتين الي ثلاث مرات بالاسبوع لعلاج النمش بسرعة
علاج النمش في الوجه بخل التفاح الصحي
يَحتوي خل التفاح على الأسيد أستيك الذي يعمل على تحسين مظهر الجلد و التخلص من النمش و بقع الوجه و الاسمرار مما يمنحنا بشرة بيضاء مشرقة نضرة خالية من أي شوائب أو عيوب او بقع نمش
العلاج بفيتامين سي
هو أحد مضادات الأكسده الطبيعية التي له قدرة كبيرة على َتفتيح البشرة و إزالة بقع النمش من الوجه كما أنه يحْتوي علي حِمض الأسكوربيك الذي يعمل علي حماية الجلد من أشعه الشمس فوق البنفسجيه و بالتالي يعزز عملية إنتاج الكولاجين في الجلد و قد أثبت قدرة العالية على التَخلص من أي بقع داكنه على البشرة بالتالي دلكي وجهك ثلاث مرات في الأسبوع بعصير الليمون الحامض الغني بالفيتامين سى لبضع دقَائق و بعدها نشطف الوجه بالماء الدافي و تكرار الوصفه لعلاج النمش و لعلاج اي بقع في الوجه بشكل نهائى
علاج النمش في الوجه بالموز
حيث يَحتوي قشر الموز على مواد نشطة بيولوجيا يمكن أن تمنع تكون صبغة الميلانين المببسة لوجود النمش و بالتالي يقلل من وجود النمش على الوجه من خلال فرك قشر الموز الناضج على المَناطق المتواجد بها نمش و تركه لمدة 20 دقيقه و من ثم غسَل الوجه بالمَاء مع تكرار الوصفة كل يومَ لعلاج النمش
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