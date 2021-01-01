تعرف كيفيه التخلص النمل من البيت



ازاله النمل ازاله النمل

كيف ازيل النمل من البيت ، يعتبر النمل من اكثر الحشرات انتشارا والنمل يعيش داخل وخارج المنازل و يوجد في التربه وخصوصا الاماكن الرطبه و النمل من الحشرات التي تحتل البيوت في فصل الصيفّ بكثره مما يسبب الازعاج لربات البيوت و اذا صادفت نمله فى منزلك اعلمي ان هناك كمية هائلة غيرها و يجب القضاء عليها بشكلّ سريع قبل تكوين مستعمرات عديده من النمل و لكي نزيل النمل من البيت هناك طرق طبيعيه وطرق صناعيه للتخلص من النمل نقدم لك اليوم في هذا المقال كيفية التخلص من النمل من المنزل ، وصفات طبيعيه لطرد النمل من المنزل وكيف أزيل النمل من البيت بطرق صناعية غير المبيدات الحشرية



كيف ازيل النمل home ants من البيت



يعد النمل من الحشرات المزعجة التي تكثر في فصلّ الصيف و ينتشر في كل ركن من اركان البيت و يسبب الكثير من التعب والاجهاد لذلك فمن الافضل ان أزيل وجود النمل بسرعه عند رؤيتهم بستخدام العديد من الوسائل والطرق التي قد تكون طبيعيه او قد تكون صناعيه للقضاء علي ظهور النمل المنزلي

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كيف ازيل النمل من البيت بطرق طبيعيهالطريقه الاولى للتخلص من النمل الابيض و لكي أزيل النمل لأسود الصغير هي الخلّ ، والخل من الطرقّ الفعاله للتخلص من النمل بحيث يمكن مسح الخزائن و المنضده و اماكن توااجد النمل باستخدام مزيج متساوي من االخل الابيض والماء لان النمل يكره رائحة االخل كما ان الخلّ يزيل الرائحه التي يعتمد عليها النمل في تتبع مساره و يجب تجنب إستخدام الخل على الطاولات او الرخام و ينصح في هذه الحاله استخدام منظف الرزاز العادي بدلا من الخلثاني طرق التخلص من وجود النمل في البيت والقضاء على النمل الأسود الصغير في البيت هي عصير الحمضيات فيمكن استخدام عصيير الحمضيات في التخلص من النمل واستخدام عصيرّ البرتقال او ليمون طازج في اماكن توااجد النمل يجعل النمل يتجنب تلك الاماكن و يبتعد عنها وفي حاله ان نضع العصير على مدخل المستعمره الخاصه بالنمل ذلك يساعد على حل مشكله النمل تماما و هذه المواد الطبيعيه تعتبر امنه بالمنزلاحدى الطرّق طبيعية لـطرد النمل و للقضاء على النمل الاسود من المنزل هي التوابل و الاعشاب فيمكن رش بعض التوابل و الاعشاب في المنطقه التي يتواجد فيها النمل بكثره و هي مثل النعناع و الفلفل الحار و القرفه و الفلفل الإسود و القرنفل و الثوم و يمكن ان تضعي بعض اوراق الشجر في الابراج و الخزائن و الاوعيه كما ان الزيوت العطريه مثل زيت النعنااع وزيت القرفه لديها فاعليه كبيره ضد النمل حيث قومي بوضع قطرات منها على قطعة قطنيه ثم وضعها في المنطقه التي يتواجد فيها النمل و يجب الانتباه الى استبدال المواد الغير امنه بالفلفل الحار بمواد اخرى عند وجود اطفال صغار او حيوانات اليفه في المنزلاحدى طرق كيفية القضاء على الحشرات النمل الااسود من المنزل هي قشور الخيار و الحمضيات فيمكن التخلص من النمل نهاائياً من خلال إستخدام الحمضيات و قشور الخيار و ذلك عن طرييق وضعها في اماكن تواجد النمل حيث تعد الحمضيات و قشور الخيار سامة لجميع انواع الفطريات التي يتغذى عليها النمل و يبذل النمل جهده للابتعاد عنها كما يمكن ان نحصل على افضل النتائج لكي نتخلص من النمل عن طرييق إستخدام منتجات معطره بزيوت الحمضياتاحدي وصفات طبيعية لـطرد النمل من المنزل هي الماء وخل تفاح فيمكن التخلص من النمل عن طرييق إستخدام خلّ التفاح و الماء و ذلك عن طرييق خلط كميه من خل تفاح مع كميه من الماء في زجاجه و مزجها جيدا ثم رشها في أماكن توااجد النمل و يجب مسح الخليط عند الانتهاءلكي أزيل وجود النمل في المنزل يمكن إستخدام ايضا الليمونّالليمونّ احد أفضل الطرقّ الطبيعيه التي تساعد لكي ازيل النمل من المنزل لانه يحتوي على مواد حمضيه مميزه و يمكن التخلص من النمل باستخداام الليّمون عن طرييق الطرق الاتيه و هي وضّع قليل من عصيرّ الليموون على الابواب و النوافذ و غيرها من الاماكن التي يمكن دخول النمل منهاضعى شرائح قشر الليمون الصغيره حول مداخل الهواء التي يمكن ان يدخل منهاالاستمرار في تلك الطرقّ بشكل يومي حتى يتمّ التخلص من النمل نهائياأيضًا احدى طرقّ للتخلص من النمل الصغير من المنزل هي مسحوق الفلفل الحار فيمتلك مسحوق الفلفل الحار قدره كبيره جدا على قتل النمل و يمكن استخدامه في التخلص من النمل عن طرييق رش كميه بسيطه منه على المسار الذي يسير فيه النمل و يمكن ايضا استخدام بودره حمض البوريك بدلا من مسحوق الفلفل الحار و يتمتع بنفس النتائج السريعهوالبعض يقول انه تمتلك القرفه ايضا قوه طارده للنمل من المنزل فيمكن خلط نصف ملعقه صغيرة من زيتّ القرفه و أضيفي كوب ماء ونوزع كرات من القطن في محلول القرفة ثم نوزع تلك الكرات في جميع مناطق توااجد النمل و لذلك ينصح بستخدام تلك الوسيله باستمرار لمده فتره و يمكن وضع اعواد قرفه بدلا من المحلول في نقاط دخول النملكيفية ازيل النمل من البيت بطرق صناعيه نهائية ومجربةلكي ازيل وجود النمل من البيت يمكن وضعّ طعم و تتبع النمل بعد ان ياخذ فتات الطعام و وضعهم على طول المسار الذي يسير فيه النمل مما يؤدي الى اخذ النمل الطعم الى المستعمره حتى تتناوله الملكه مما يؤدي الى موتها و تقليل اعداد النمل في المستقبلإحدى أفضلّ االوسائل للتخلص من النمل بطريقة صناعية هي زبدة الفول السودانييمكن القضااء على النمل في البيت بستخدام زبده الفول السوداني لانها تعد من أفضل الطعوم التي تساعد في القضااء على النمل من البيت و يمكن استخدامها من خلال الخطوات الاتيهمزج زبده الفول السوداني مع ملعقتين من العسل و نصف ملعقه واحدة كبيرة من البوراكس و نضع كميّه صغيره من المزيج على قطعه من الكرتون ووضع هذه الكرتونه في الاماكن التي توجد بها النمل في المنزل حيث ينقل النمل هذا المزيج الى المستعمره و بالتالي قتلّ جميع افرادها و يجب التخلص من الطعم نهائياً عند عدم رؤيه النمو وذلك من اجل تجنب بناء مستعمرة نمل جديدةالطباشير أحد أفضل الوسايل في كيفية طرد و ازيل النمل من البيتتعد طباشير من المواد التي يكرهها النمل حيث تعمل كربونات الكالسيوم الموجود في الطباشيير على صد النمل و توقيفه عند دخوله المنزل و يمكن إستخدام ذلك عبر رسم خطوط من الطباشير في اماكن تجمع النمل في المنزل و يمكن شراء بودرة الطباشيرّ و رشها في اي نقطه دخول الى البيتمسحوق غسيل الصحون السائلة من الوسايل الفعاله في مكافحة النمل في البيت لأنه هذا المحلول يلتصق بجسم النمل و يسبب في خنق النمل حتى موته و يمكن تحضير هذا المزيج من خلال مزج كميه متساويه من مسحوق غسيل الصحون مع المااء في زجاجه رش كبيره و يتم رج الزجاجه حتى تتجانس المكونات بشكل جيد و رش الخليط على جسم النمل بشكل مباشرمن طرقّ المنزلية للتخلص من النمل و مكافحة حشرات النمل الأبيض و اسود اغلاق الشقوق و الفتحات الصغيره لان الحشرات النمل من المخلوقات الصغيره التي يمكن ان تدخل المنزل و تتكاثر بسهوله و يمكن التخلص من كثرة النمل في البيت عن طريق اغلاق جميع الشقوق الصغيره بما فيها الابواب و الاسلاك و الكوابل و النوافذ و كافه مناطق توصيل الانابيب