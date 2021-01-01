صفات سلبية في الرجل لا تستطيع المرأة التعايش معها

توجد مجموعة من الصفات السلبية إذا وجدت في شخصية الرجل، لن تستطيع المرأة التعايش معها وسرعان ما تنشأ بينهما الخلافات، وبالتالي تصبح الحياة الزوجية خالية من الحب والاحتواء ومليئة بالجفاء والجمود العاطفي وعدم التفاهم، ولتجنب ذلك، يتناول" اليوم السابع "مع خبيرة العلاقات الأسرية ريهام عبد الرحمن 5 عيوب إذا وجدت في الرجل لا يمكن التعايش معه.
الخيانة:
أكثر ما يؤذي مشاعر المرأة ويجعلها تعيش حياة غير مستقرة هي خيانة الرجل لها، التي تجعلها تشعر بعدم الأمان والثقة به، فالمرأة تموت كل يوم مع الرجل الخائن بطبعه ومتعدد العلاقات.
ضعف الشخصية:
فالقوامة هنا ليست مادية فقط ولكن القوامة المعنوية التي تجعل المرأة تشعر بأنها تعيش في كنف رجل يستطيع حمايتها واحتوائها، ولكن مع الزوج ضعيف الشخصية تشعر المرأة بانعدام الأمان العاطفي وفي بعض الأحيان يجبرها ضعف شخصية الزوج على التخلي عن أنوثتها والقيام بأدوار الرجل في الحياة الزوجية واتخاذ القرارات نيابة عنه، مما يجعلها تشعر بالملل والرتابة من الحياة زوجية مع رجل لا يقدر مشاعرها ولا يتحمل المسئولية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!