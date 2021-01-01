الكلاسيكي والمرفوع الأبرز .. أفكار مختلفة لتسريحات شعر ذيل حصان

تبحث الكثيرات من النساء مع اقتراب حلول فصل الصيف عن تسريحات شعر متميزة ومختلفة تساعدها على تخفيف الشعور بالحر مع ارتفاع درجات الحرارة، واتباع الكثير من النصائح والحيل حتى تحصل على شعر رطب طوال الصيف، باستخدام الشامبوهات والبلسم وحمامات الكريم، لكن لا يوجد وقت لتنفيذ هذه الحيل، لذا أوضحت مروة نصار خبيرة التجميل في حديثها لـ "اليوم السابع" بعض تسريحات الشعر اللطيفة التي على هيئة ذيل حصان والتي تناسب أي نوع وطول شعر وعمر الفتاة كما يلي:
ذيل حصان كلاسيكي منخفض:
قالت خبيرة التجميل ربما جربت العديد من النساء هذه التسريحة من قبل فهي تجعلها تبدو بمظهر رقيق طفولي، كما تناسب جميع أشكال الوجوه، ومناسبة لجميع أطوال الشعر.
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