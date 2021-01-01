الكلاسيكي والمرفوع الأبرز .. أفكار مختلفة لتسريحات شعر ذيل حصان



أفكار مختلفة لتسريحات شعر ذيل حصان أفكار مختلفة لتسريحات شعر ذيل حصان



تبحث الكثيرات من النساء مع اقتراب حلول فصل الصيف عن تسريحات شعر متميزة ومختلفة تساعدها على تخفيف الشعور بالحر مع ارتفاع درجات الحرارة، واتباع الكثير من النصائح والحيل حتى تحصل على شعر رطب طوال الصيف، باستخدام الشامبوهات والبلسم وحمامات الكريم، لكن لا يوجد وقت لتنفيذ هذه الحيل، لذا أوضحت مروة نصار خبيرة التجميل في حديثها لـ "اليوم السابع" بعض تسريحات الشعر اللطيفة التي على هيئة ذيل حصان والتي تناسب أي نوع وطول شعر وعمر الفتاة كما يلي:







ذيل حصان كلاسيكي منخفض:



قالت خبيرة التجميل ربما جربت العديد من النساء هذه التسريحة من قبل فهي تجعلها تبدو بمظهر رقيق طفولي، كما تناسب جميع أشكال الوجوه، ومناسبة لجميع أطوال الشعر.

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ذيل حصان ضفيرة:وتابعت خبيرة التجميل أن تسريحة ذيل الحصان للخلف هي تسريحة كلاسيكية، ولكن مع الشعر المجعد، يمكن تصفيفه على هيئة ضفيرة، مع وضع القليل من رذاذ التثبيت للشعر.ذيل حصان مجعد:وأردفت يمكن تصفيف الشعر المجعد بشكل طبيعي من خلال جمعه لأعلى فوق الرأس، وتعتبر هذه التسريحة مريحة ولا تتطلب جهد أو استخدام أدوات تثبيت، ويساعد المرأة بالتباهي بشعرها المجعد دون الشعور بالقلق بشأن الهيشان أو عدم التناسق.ذيل حصان الضخم:هي تسريحه كلاسيكية وتسمى بتسريحة الأميرات، ومن أكثر من اتبعت هذه التسريحة هي الأميرة كيت ميدلتون وعادة ما تقوم بتنفيذها أثناء التجول في الزيارات.ذيل حصان سوبر هاي:وأردفت خبيرة التجميل أن تسريحة "ذيل حصان سوبر هاي" تعتمد على سحب الشعر للخلف ومشدودًا بقدر الإمكان للحصول على ذيل حصان أنيق مما يساعد على إظهار ملامح الوجه .