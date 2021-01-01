التحقيقات تكشف أسرار جديدة عن اقتحام الكونجرس الأمريكي



اقتحام الكونجرس اقتحام الكونجرس

كشف النائب الديمقراطي بيني طومسون رئيس لجنة 6 يناير التي تحقق في الهجوم علي مبني ‏الكونجرس الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، تفاصيل شهادة إيفانكا ترامب ابنة الرئيس ‏الأمريكي السابق دونالد ترامب التي كانت متواجدة معه اثناء الاحداث، كما اعلن عن اكبر تقرير شامل ‏لجميع جلسات الاستماع التي عقدت خلف الأبواب المغلقة.‏



وقال النائب الديمقراطي عن إيفانكا ترامب: "تم طرح أسئلة حول ما كانت تفعله في الوقت الذي كان ‏يحدث فيه التمرد في مبنى الكابيتول، وأخبرتنا"، وأضاف: "المحققون طرحوا أسئلة معينة حول معرفتها ‏بما يفعله والدها وأجابت".‏



وبينما كان تومسون حريصًا على الإشارة إلى أن إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر زوجها لم يفصحا عن أي ‏‏"أسرار تجارية"، وأن شهادتهما لم تكن ضد ترامب نفسه، اكد إن الزوجين أيدا شهادات الآخرين التي ‏انتقدت ترامب وقالت إنه كان مترددًا في محاولة إيقاف مثيري الشغب على الرغم من مطالبته بذلك‎.‎



وأضاف بيني تومسون: "لقد أيدا نوعًا ما حقيقة أن الرئيس قيل له إن عليه أن يفعل شيئًا لوقف التمرد ‏كان يجب أن يحدث ذلك بشكل علني ومباشر لذلك تمكنا بشكل منهجي، من خلال إفاداتنا ومقابلاتنا ‏مع شهود آخرين، من سد الكثير من الثغرات"‏‎.‎



واستمعت اللجنة إلى أدلة من أكثر من شاهد، بما في ذلك كيث كيلوج مستشار الأمن القومي لنائب ‏الرئيس مايك بنس السابق، الذي قال إن إيفانكا ترامب كانت في بعض الأحيان مع والدها بينما كان يشاهد ‏أعمال الشغب على شاشة التلفزيون في غرفة قبالة المكتب البيضاوي‎.‎



أبناء ترامب يتعاونون مع التحقيقات وبعض المساعدين يرفضون





قال شخص مقرب من عائلة ترامب لشبكة‎ CNN ‎إن أبناء الرئيس السابق لم يروا سببًا لعدم التعاون مع ‏اللجنة لأن أيا منهم لم يشعر بأن المثول أمام اللجنة يعرضهم لأي خطر، كما اعتبروا القرار بعدم ‏استدعاءهم علامة على أنهم ليسوا في موقف اتهام‎.‎



وأشار أيضًا إلى أن جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره كان في رحلة إلى الشرق الأوسط في 6 يناير 2021 ‏وأصيب بفيروس كورونا عند عودته ولم يشارك في التخطيط لمسيرة "أوقفوا السرقة" أو في التواصل مع ‏بعض الشخصيات التي كانت تقدم المشورة إلى والد زوجته حول طرق إلغاء الانتخابات‎.‎



وفقًا لسي ان ان، لم تدافع إيفانكا ترامب ولا كوشنر بـ"التعديل الخامس" الذي يسمح لهما بعدم الإجابة ‏على الأسئلة أو المطالبة بالامتياز خلال المقابلات.‏



ويعكس وصف طومسون لأهمية هذه الشهادة العائلية نمط وصفه بالغريب لبعض كبار مستشاري ‏الرئيس السابق الذين يرفضون الإدلاء عما شاهدوه من ترامب، في حين أن أفراد الأسرة وبعضهم كانوا أيضًا ‏من كبار مساعدي البيت الأبيض تتحدث إلى اللجنة‎.‎



وبالإضافة إلى إيفانكا ترامب وكوشنر، من المتوقع أن يدلي دونالد ترامب الابن بشهادته، حيث ينسق مع ‏اللجنة لتحديد موعد مثوله أمامها، وكانت خطيبته، كيمبرلي جيلفويل، قدمت شهادتها أمام اللجنة ‏الشهر الماضي‎.‎



وتساءل طومسون، عن سبب عدم اعتراض الرئيس السابق على إدلاء أفراد عائلته بشهاداتهم بينما رفض ‏مساعدون الإدلاء بشهادتهم ، قائلاً إنهم تلقوا تعليمات من ترامب بالمطالبة بامتياز بشأن شهاداتهم‎.‎



وقال: "لدينا الآن 4 أفراد محتجزون بسبب اتهامهم بازدراء للكونجرس لأن الرئيس وجههم بعدم ‏الحضور، لكن أبناءه ليسوا كذلك. لقد جاؤوا الآن بالنسبة لي، هذا هو دونالد ترامب الذي نكتشفه هل ‏تفهم؟ أقول لا تذهب للشهادة، ولكن عندما يتورط أبنائي أو أصهاري، يمكنك الذهاب للشهادة‎".‎



وذكر طومسون أنه لم يكن على علم بما إذا كان أفراد أسرة ترامب قد طلبوا إذنًا من الرئيس السابق ‏للتحدث إلى اللجنة أو التحدث معه مسبقًا‎.‎



وقال الرئيس السابق دونالد ترامب لصحيفة "واشنطن بوست" إنه عرض على ايفانكا وكوشنر الدفاع ‏بالامتياز التنفيذي إذا أرادوا ذلك، لكنهم رفضوا، كما وصف إدلاء ابنته بشهادتها التي استمرت 8 ساعات ‏بـ"العار والتحرش"‏

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وكان تم احتجاز كبار مستشاري ترامب السابقين ستيف بانون، ومارك ميدوز ، ودان سكافينو، وبيتر ‏نافارو بتهمة ازدراء للكونجرس من قبل مجلس النواب لحجب معلومات عن اللجنة‎.‎



ومع ذلك، فقد قام العديد من المستشارين الآخرين للرئيس السابق بإجراء مقابلات مطولة، مثل كيمبرلى ‏جيلفويل والمسؤول الإداري ستيفن ميللر وحتى كبار المحامين من البيت الأبيض، وقال طومسون إن ‏اللجنة منفتحة لاستدعاء الرئيس السابق إذا لزم الأمر‎.‎



ماذا حدث في البيت الأبيض في 6 يناير 2021؟

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استنادًا إلى السجلات التي قدمها مارك ميدوز رئيس موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب إلى اللجنة، ‏كانت كل من إيفانكا ترامب وكوشنر جزءًا من سلسلة رسائل نصية جماعية في 5 نوفمبر 2020، حيث ‏أخبرت إيفانكا ترامب زملائها في البيت الأبيض وحملة ترامب: "أنتم جميعًا محاربون حافظوا على الإيمان ‏والقتال‎".‎



وفي يوم 6 يناير 2021، كتبت إيفانكا ترامب تغريدة حذفتها فيما بعد، ووصفت مثيري الشغب بأنهم ‏‏"وطنيون" لكنها تراجعت تدريجياً عن أي دعم علني لأولئك الذين اقتحموا مبنى الكابيتول والادعاءات ‏الكاذبة بتزوير الانتخابات‎.‎



كما كتب ميللر إلى كوشنر وميدوز وسكافينو أنه بينما "اختلف تمامًا مع نتيجة الانتخابات والحقائق ‏توضح لي ... مع ذلك سيكون هناك انتقال منظم في 20 يناير‎".‎



وأكد طومسون لشبكة‎ CNN ‎أن اللجنة تعرف من عدة مصادر أن ترامب قيل له إنه خسر الانتخابات من ‏قبل عدد من الأشخاص ورفض قبول ذلك‎"‎‏.‏

