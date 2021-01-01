أطعمة للتخلص من السموم .. تعرف عليها



أطعمة للتخلص من السموم أطعمة للتخلص من السموم



استعرض الدكتور احمد صبرى ، أفضل 9 أطعمة للتخلص من السموم.



1. الخضر الورقية الداكنة



الخضار الورقية الداكنة ، مثل اللفت والسبانخ والكرنب ، كلها أطعمة رائعة للتخلص من السموم بشكل طبيعي. هذه الخضار مليئةبمضادات الأكسدة التي تحمي خلاياك من الجذور الحرة. الجذور الحرة هي سموم شائعة تلعب دورًا في أمراض القلب والسرطان وأمراضأخرى.

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للحصول على جرعة صحية من الخضر الورقية الداكنة ، أضف السبانخ أو اللفت إلى قاعدة السلطة المفضلة لديك.سلطة Detox Kale هذهللحصول على وجبة كاملة للتخلص من السموم. اصنع مجموعة من رقائق الكرنب لتناول وجبات خفيفة صحية ، أوتناول الخضر الورقية في عصير أخضر استوائي .2. البنجريعتبر البنجر من أفضل الأطعمة للتخلص من السموم. إنها تطرد السموم من جسمك حرفيًا وتدعم المرحلة الثانية من التخلص من سمومالكبد.الكبد السليم ضروري لجسم نظيف حيث تتمثل وظيفته في إزالة السموم من المواد الكيميائية والسموم بشكل أكثر فعالية.ينظف الكبد السليم الجسم ويؤدي إلى توازن هرموني أفضل ، وخفض الكوليسترول ، ومستويات طاقة أعلى.جربه - إضافة البنجر إلى نظامك الغذائي غني بالألوان ولذيذ. حاول تحويل البنجر بشكل حلزوني إلى نودلز للحصول على سلطة شهية أوقاعدة معكرونة. نوصي أيضًا بهذا حساء بورشت اللذيذ.3. الزنجبيلالزنجبيل دواء للجهاز الهضمي. يعمل على نقل هذه السموم بكفاءة عبر الجسم ، ومحاربة الانتفاخ وتقليل الغازات. بالإضافة إلى ذلك ،يحتوي الزنجبيل على نسبة عالية من مضادات الأكسدة (التي نعلم أنها تحمي خلاياك من الجذور الحرة) كما أنه يعزز جهاز المناعة ... وهوفي الأساس أحد أفضل الأطعمة الخارقة .جربه - أضف بعض الزنجبيل الإضافي إلى نظامك الغذائي مع هذا الزنجبيل والفول السوداني Tempeh .وأضف صلصة الليمون والزنجبيل هذهإلى سلطاتك للحصول على مساعدة صحية للزنجبيل.ستحصل أيضًا على فوائد مذهلة من شاي الزنجبيل .4. الثوميستخدم الثوم منذ مئات السنين كدواء وطريقة لإزالة السموم من الجسم. يحتوي على كميات عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة التيتدعم جهاز المناعة لديك ، وتخفض الكوليسترول ، وتحارب الجذور الحرة في مجرى الدم.- هناك العديد من الطرق لإضافة بعض الثوم الإضافي إلى نظامك الغذائي. جرب حمص الثوم المحمص كوجبة خفيفة صحية في متناولاليد. احصل على وجبة كاملة للتخلص من السموم مع شوربة الكركم والثوم ديتوكس . أو استمتع بكوب من شاي الثوم الصيني كطقوسللتخلص من السموم في الصباح.5. الخرشوفالخرشوف مفيد في تنظيف الكبد والكلى وتنقية الدم. أنها تحتوي على اثنين من العناصر الغذائية الهامة (1) سينارين ، وهو مضاد للأكسدةيساعد الكبد على إنتاج الصفراء وهضم الدهون وطرد السموم ، و (2) سيليمارين الذي يحمي خلايا الكبد وأغشية الخلايا مما يسمح للكبدبأداء وظيفته والحماية من الكبد. تسمم.6. الفاكهة الطازجةالفاكهة الطازجة مليئة بالألياف التي تعتبر أساسية للهضم الصحي. عندما يكون جهازك الهضمي سليمًا ، فإن جسمك يتخلص من السمومبانتظام وفعالية. تمتلئ الفاكهة أيضًا بالفيتامينات والمعادن المهمة بالإضافة إلى أطنان من مضادات الأكسدة ، وكلها تساعد في الهضمالصحي.أضف الفاكهة الطازجة إلى جرانولا الصباحأو بودنغ الشيا . يمكنك أيضًا الحصول على الكثير من الفاكهة مع عصير الصباحأو وعاءالعصير . بالإضافة إلى أن الفاكهة الطازجة تصنع ثعبانًا رائعًا في متناول اليد في أي وقت من اليوم.7. الكركمالكركم هو أحد أشهر مضادات الالتهاب التي تساعد على قتل الجذور الحرة وتحسين الصحة العامة. إنه مليء بمضادات الأكسدة ، وهومفيد للقلب والجلد والدماغ ، ويعتقد أنه يساعد حتى في محاربة الاكتئاب. الكركم هو أيضًا مضاد طبيعي للبكتيريا والفطريات والفيروسات.- يمكنك استخدام الكركم في كل شيء من العصائر إلى السلطة! تأكد من تجربة عصير Mango Ginger Detox هذا بالإضافة إلىسلطة التخلص من السموم ULTIMATE (ستحب صلصة سلطة الزنجبيل والكركم.8. البروكلييعتبر البروكلي ، إلى جانب الخضروات الصليبية الأخرى مثل الملفوف والقرنبيط وبراعم بروكسل ، الغذاء المثالي لدعم الكبد في نهايةالمطاف. إنهم يعملون بسرعة لإزالة السموم والجذور الحرة من الكبد في عملية من خطوتين لإزالة السموم والدعم.- من السهل رمي البروكلي في أي وجبة. جربه في وصفة التوفو المقلي المفضلة لديكأو طبق أرز ترياكي . أيضا يجعل القرنبيط جانب كبيرإلى بسيطة التوفو أو بورتوبيللو شريحة لحم .9. اللوزيعتبر الكثيرون اللوز هو المكسرات الأكثر صحة لقيمتها الغذائية الكثيفة. فهي غنية بالألياف والبروتين والكالسيوم وتعمل على استقرار نسبةالسكر في الدم وإزالة السموم. قد يدعمون أيضًا فقدان الوزن لأن محتواهم العالي من البروتين يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.- يضاف اللوز إلى السلطة الخاصة بك، شيا الحلوى ، الحانات الجرانولا ، و الكعك وجبة الإفطار . أو أنها وجبة خفيفة رائعة في متناولاليد لاصطحابي سريعًا في منتصف اليوم.