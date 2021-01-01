

فوائد التوت الأسود للصحة فوائد التوت الأسود للصحة



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، فوائد التوت الأسود للصحة.





1- يحتوي التوت الأسود على كمية كبيرة من فيتامين سي



يحتوي كل كوب من التوت الأسود على 30.2 ملليجرام من فيتامين ” سي ” ، و هذه هي نصف الكمية التي يحتاجها الجسم يومياً منفيتامين سي. و يعتبر فيتامين سي مفيد للغاية لتكوين الكولاجين في العظام و الأنسجة الضامة و الأوعية الدموية. كما يلعب فيتامين سيدوراَ هاماً في بعض الحالات الأخرى مثل:



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يساعد على شفاء الجروح.يساعد على تحديد خلايا الجلد.يحارب الجزيئات الحرة الضارة الناتجة عن السموم في الجسم.يساعد على إمتصاص الحديد.يساعد على الشفاء من نزلات البرد سريعاً.وتشير بعض الدراسات أيضاً إلى أن فيتامين ” سي ” يساعد على تقليل تكون المواد المسببة للسرطان في الجسم، حيث يعمل فيتامين ” سي” كمضاد للأكسدة مما يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي و الذي قد يسبب الإصابة بالسرطان.2- التوت الأسود غنى بالأليافمعظم الناس لا يحصلون على ما يكفي من الألياف الغذائية في نظامهم الغذائي. و تتسبب قلة الألياف الغذائية في العديد من مشاكلالجهاز الهضمي مثل الإنتفاخ و الإمساك و آلام المعدة.