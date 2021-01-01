10 فوائد لتناول الجوافة تعرف عليها



فوائد لتناول الجوافة فوائد لتناول الجوافة



قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية ، فوائد الجوافه:



تعرف على فوائد الجوافة الصحية..



1. الوقاية من السكري وضبط سكر الدم:

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المحتوى العالي للجوافة من الألياف الغذائية قد يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري أو المعرضين لخطرالإصابة به.2. الوقاية من السرطان:إحدى الفوائد الأكثر شهرة للجوافة هو قدرتها على منع نمو الخلايا السرطانية، ويعود سبب ذلك إلى المستويات العالية من مضادات الأكسدةالموجودة فيها.3. تعزيز صحة الجلد والبشرة:بفضل محتوى الجوافة من مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن فإن تناولها بانتظام يلعب دورا مهما في تعزيز صحة البشرة، ووقايتهامن المشكلات الشائعة.لذا ستلاحظ أن الجوافة توصف لعلاج مشكلات البشرة المختلفة، وتدخل في صناعة أقنعة الوجه بسبب غناها بالفيتامينات، مثل: فيتامين أ،وفيتامين ب، وفيتامين ج، ومضادات الأكسدة المقاومة لعلامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد ومشكلات الجلد الأخرى.4. تقليل ضغط الدم:تحوي الجوافة ضعف كمية البوتاسيوم التي يحويها الموز الذي لطالما نصح به لتنظيم مستويات ضغط الدم، وتحسين عمل عضلة القلب.كما أن الألياف التي تحويها الجوافة تساعد على تقليل مستويات الكولسترول في الدم ومنع ترسباته، وبالتالي الحفاظ على سيولة الدموخفض ضغط الدم.5. فقدان الوزن الزائد:من فوائد الجوافة المميزة قدرتها على تحفيز خسارة الوزن الزائد، فمحتواها العالي من الماء والألياف يساهم في زيادة الإحساس بالشبعوامتلاء المعدة، وبالتالي تقليل كمية السعرات الحرارية المتناولة لاحقا.6. تحسين وظائف الجهاز الهضمي:الجوافة هي من أكثر أنواع الفواكه غنى بمصادر الألياف الغذائية، لذا فإنها تساعد على تعزيز حركة الأمعاء، ومساعدة الجسم علىالاحتفاظ بالمياه.بالإضافة إلى تعزيز عملية تنظيف الأمعاء وتحسين عمل الجهاز الهضمي، وبالتالي فهي تسهل عملية الهضم.7. جيدة لصحة الدماغ:بفضل احتواء الجوافة على كل من فيتامين ب3 وفيتامين ب6، فإن تناولها بانتظام يمكن أن يزيد من تدفق الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة،وتعزيز عمل الأعصاب والوظائف الإدراكية في الجسم.وبفضل منسوب السكر في الجوافة فهي تعد مصدرا للطاقة للدماغ، وبالتالي فان تناولك للجوافة يساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الدماغوالأعصاب، وزيادة الإدراك والتركيز.8. مصدر ممتاز للمعادن والفيتامينات:إن تناول وجبة من الجوافة يمدك بالكثير من فيتامين ج المعروف بقدرته على محاربة الجذور الحرة وتعزيز عملية امتصاص الحديد.كما أن الجوافة غنية بفيتامين أ وحمض الفوليك، ما ذكر يجعل للجوافة دورا في تحسين البصر، وخفض مخاطر الإصابة بالعيوب الخلقيةلدى الأجنة، وتحتوي الجوافة 20% من الحصة الموصى بها يوميًا من البوتاسيوم، وهو معدن مهم للقلب ولضغط الدم.9. فوائد أخرى:•تحسين صحة الغدة الدرقية.•الوقاية من مرض الإسقربوط.•علاج السعال، وأعراض الزكام والإنفلونزا.•تحسين صحة العيون.