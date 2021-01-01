البابا فرنسيس: بوتين يعتزم إنهاء الحرب في هذا التاريخ

قال البابا فرنسيس لصحيفة "كورييرا ديلا سيرا" في مقابلة نُشرت الثلاثاء إن رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أخبره أواخر إبريل/نيسان الماضي عندما التقيا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لإنهاء غزوه لأوكرانيا في 9 مايو/أيار بمناسبة "يوم النصر".
وأوضح البابا: "أخبرني أوربان عندما التقيته أن الروس يخططون لإنهاء كل شيء في 9 مايو/أيار"، وأضاف البابا فرنسيس: "أتمنى أن يحدث ذلك، إذ سيفسر ذلك سرعة التصعيد التي نشهدها هذه الأيام، لأن الأمر اليوم لا يتعلق بونباس بل بالقرم وأوديسا أيضا، أوكرانيا تخسر ميناءها على البحر الأسود، الأمر يتعلق بكل شيء"، حسب تعبيره.
وأردف البابا قائلا: "لا توجد نوايا كافية لإحلال السلام"، وتابع: "أنا متشائم، لكن علينا أن نقوم بكل شيء لإنهاء الحرب"، على حد تعبيره.
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