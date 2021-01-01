تعرف علي أسباب التي سرعت بعزل الرئيس اليمني

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عزل الرئيس اليمني

كشف مصدر يمني مطلع عن "أحد الأسباب التي سرعت" عزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وسببت في غضب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال مصدر يمني مطلع أن من الأسباب التي عجّلت بعزل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هي اجتماعه المغلق مع جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي لمدة ساعتين أثناء زيارة الأخير للرياض، ودون حضور أي مسؤول سعودي.

وتابع: "غضب الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي، غضبا شديدا من هذا الاجتماع وعبر عن غضبه باتخاذ قرار عزل الرئيس هادي، وتشكيل مجلس رئاسي يمني بديل بقيادة السيد رشاد محمد العليمي وقادة الفرق اليمنية المسلحة المعادية لحركة "أنصار الله" الحوثية".

ونوه المصدر إلى أن "نجلي الرئيس هادي ناصر وجلال محتجزان قيد الإقامة الجبرية بسبب تضخم ثرواتهما المالية، وغير معروف حتى الآن مكان احتجازهم".

المصدر: رأي اليوم

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