تهديد خطير للجيش المصري وله شخصيا بالقتل .. السيسي يكشف عنه

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صورة الخبر: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي


كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن واقعة تهديد الجيش تكررت 3 مرات، منها مرة للسيسي شخصيا حينما كان وزيرا للدفاع.

وقال السيسي خلال مشاركته أبناء الشهداء وذوي الهمم الاحتفال بعيد الفطر: "القيادي الإخواني خيرت الشاطر هددني شخصيا لمدة 45 دقيقة، وهو يحرك يديه بإشارة إطلاق النار والقتل".

وأضاف الرئيس السيسي: "هناك حالة استنفار من جانب الجهات الأخرى من مسلسل الاختيار، وأنا قعدت 7 سنين لم أذكرهم باسمائهم، كنت بذكرهم باسم أهل الشر عشان يتراجعوا عن شرهم".

وقال الرئيس السيسي، إن مسلسل "الاختيار" الذي بث في رمضان كان "كاشفا لذوق وعقل المصريين، ولم يختلف عليه أحد، وأنا بشكر صناع المسلسل".

المصدر: القاهرة 24

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