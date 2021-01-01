تهديد خطير للجيش المصري وله شخصيا بالقتل .. السيسي يكشف عنه

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن واقعة تهديد الجيش تكررت 3 مرات، منها مرة للسيسي شخصيا حينما كان وزيرا للدفاع.
وقال السيسي خلال مشاركته أبناء الشهداء وذوي الهمم الاحتفال بعيد الفطر: "القيادي الإخواني خيرت الشاطر هددني شخصيا لمدة 45 دقيقة، وهو يحرك يديه بإشارة إطلاق النار والقتل".
وأضاف الرئيس السيسي: "هناك حالة استنفار من جانب الجهات الأخرى من مسلسل الاختيار، وأنا قعدت 7 سنين لم أذكرهم باسمائهم، كنت بذكرهم باسم أهل الشر عشان يتراجعوا عن شرهم".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!