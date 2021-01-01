السيسي يقابل ياسر جلال بعد تجسيد شخصيته في "الاختيار - 3".. فيديو

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السيسي يقابل ياسر جلال

نشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو يجمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والفنان ياسر جلال، خلال احتفالية أول أيام عيد الفطر في مصر.

وظهر الفنان ياسر جلال وهو يصافح الرئيس المصري السيسي، وذلك بعد تجسيد الفنان شخصية السيسي (عندما كان وزيرا للدفاع) في مسلسل "الاختيار - 3".

وأعرب ياسر جلال، خلال لقائه براديو "9090"، عن سعادته لتقديمه شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الدراما المصرية، قائلا: "فخور جدا وسعيد وبتشرف إني أنا بقدم شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى على شاشة الدراما المصرية، وهو رجل أنا بحبه وبحترمه من زمان جدا، واحنا في مرحلة التحضير للمسلسل وبذاكر الشخصية، وبدور على الفيديوهات وبشوف الاسكريبت والأحداث اللي حصلت، وقد ايه الراجل ده قدم روحه على كفه عشان ينقذ البلد، ازددت حبا واحتراما وتقديرا لسيادته".

وتابع ياسر جلال: "واحنا بنتفرج على اللي بيحصل في بلدنا من الإنجازات، وأول وأهم إنجاز هو الأمن والأمان، ولما نبص شمالنا ويمينا وتحتينا ونشوف الأمن والأمان اللي بيعيش فيه الشعب المصري، نحمد ربنا، ونشوف الراجل ده دي حاجة مهمة جدا عملها لبلدنا مع الإنجازات اللي احنا شايفينها بتتحقق وإن شاء الله تقود مصر، لحتة تانية، وندعيله بالتوفيق وطولة العمر وربنا يخليه لينا يا رب".

المصدر: اليوم السابع + صدى البلد

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