الأرصاد: انخفاض كبير في الحرارة ليلا

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انخفاض كبير في الحرارة ليلا


قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجتين عن الأمس، وسجلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى أمس 33 درجة مئوية، وستكون العظمى على القاهرة اليوم بين 31 و32 درجة.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، أن الأجواء في فترة النهار ستكون حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وانخفضت الحرارة على السواحل الشمالية عن الأمس بحوالي 7 درجات، وستكون الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد مع سطوع أشعة الشمس في فترات النهار.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: "خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، وسيكون هناك فارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لأكثر من 10 درجات، والأجواء ستكون لطيفة في ساعات الليل على أغلب المناطق الشمالية من البلاد، ومائلة للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدلة على محافظات جنوب البلاد في فترات الليل.

وأضاف: "سيكون هناك نشاط للرياح حيث وستتراوح سرعاتها بين 30 و40 كم في الساعة، وسيستمر هذا الوضع على مدار اليوم، ما يزيد الإحساس بالأجواء الربيعية وانخفاض درجات الحرارة وقد يكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة في بعض المناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.

المصدر: elbalad

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