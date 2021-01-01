فيديو .. طرد قناة «مكملين» الإخوانية من تركيا

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صورة الخبر: قناة «مكملين»
قناة «مكملين»


أعلنت قناة مكملين التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية نقل جميع أعمالها من تركيا.

وقالت صحيفة “أحوال” التركية إن ذلك جاء وسط جهود متزايدة من أنقرة لـ"إذابة الجليد" في العلاقات مع مصر.

وقالت القناة الإخوانية إنها ستغادر تركيا وستواصل البث من بلد آخر، وجاء في بيانها: "نغتنم هذه الفرصة لنشكر الشعب التركي وقيادته على كرم الضيافة على مدى سنوات عديدة، وهو ما يظهر جذورنا المشتركة العميقة التي تتجاوز أي أزمة حالية".

عودة العلاقات
وتسعى تركيا لإعادة العلاقات المقطوعة مع مصر منذ عام 2013 على خلفية دعم أنقرة للجماعة الإرهابية ومناصبة مصر العداء وعدم الاعتراف بثورة 30 يونيو واستقبالها أعدادا كبيرة من الإرهابيين الإخوان.

ولمتابعة كواليس طرد قناة “مكملين” الإخوانية من تركيا.. تابع الفيديو جراف التالي:

المصدر: elbalad

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