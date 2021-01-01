تعرف علي فضل صيام الست من شوال

أوضحت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية، فضل صيام الست من شوال، مشيرة إلى أن الصوم من العبادات التي تطهِّر القلوب من أدرانها، وتشفيها من أمراضها، لذلك فإن شهر رمضان موسم للمراجعة، وأيامه طهارة للقلوب.
وأضاف مجمع البحوث الإسلامية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ تلك فائدة عظيمة يجنيها الصائم من صومه، ليخرج من صومه بقلب جديد، وحالة أخرى، وصيام الستة من شوال بعد رمضان فرصة من تلك الفرص الغالية، بحيث يقف الصائم على أعتاب طاعة أخرى بعد أن فرغ من صيام رمضان”.
يكتب له أجر صيام سنة كاملة
وأضاف البحوث الإسلامية: وقد ورد في ذلك فضل عظيم وأجر كبير، ذلك أن من صامها يكتب له أجر صيام سنة كاملة كما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر".
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