الصحة : وضع إصابات الكورونا في للبلاد مستقر

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إصابات الكورونا


أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائى للبلاد مستقر وهناك تراجع فى عدد الإصابات اليومية والوفيات، مشيرا إلى تراجع نسب اشغال المستشفيات والدخول إليها ما يبشر باستقرار الوضع الوبائى لكورونا.



وقال قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "لا نتوقع موجة جديدة لتفشى فيروس كورونا بعد عيد الفطر المبارك"، مضيفا أن الوزارة تضع فى اعتبارها كل السيناريوهات وطرق التعامل معها.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تستعد من حيث توفر الأدوية ومستشفيات العزل والطواقم الطبية، مؤكّدًا أن الأزمة لم تعد مجهولة وأصبح بالإمكان المحافظة على معدلات إصابة منخفضة.



وأشار إلى إمكانية حدوث ذلك من خلال الحرص على الحصول على اللقاح وارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة، مشددًا على أن مثل هذه السلوكيات الصحية هى الوسيلة الآمنة من أجل تحقيق معدلات إصابة منخفضة.

المصدر: youm7

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