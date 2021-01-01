الصحة : وضع إصابات الكورونا في للبلاد مستقر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوضع الوبائى للبلاد مستقر وهناك تراجع فى عدد الإصابات اليومية والوفيات، مشيرا إلى تراجع نسب اشغال المستشفيات والدخول إليها ما يبشر باستقرار الوضع الوبائى لكورونا.
وقال قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "لا نتوقع موجة جديدة لتفشى فيروس كورونا بعد عيد الفطر المبارك"، مضيفا أن الوزارة تضع فى اعتبارها كل السيناريوهات وطرق التعامل معها.
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