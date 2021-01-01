3 فوائد لن تتوقعها لتناول الزبادي

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تناول الزبادي


يحتوي الزبادي على العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، كما يمكن تناول الزبادي بالكثير من الطرق المختلفة، أو إضافة الفواكه التي تزيد من قيمته الغذائية.


فوائد الزبادي
يحتوي الزبادي على خصائص فريدة ، مثل محتوى بكتيريا حمض اللاكتيك ، والتي قد تؤثر على الكائنات الحية الدقيقة في الأمعاء ولها دور محتمل في الحد من تقلب نسبة السكر في الدم ، مما يعني أنه قد يساعد في تقليل التقلبات الهائلة في مستويات السكر في الدم لدى الشخص.

يحتوي الزبادي أيضًا على كالسيوم ، ويساعد الكالسيوم العظام على البقاء أقوى من خلال زيادة كثافتها، ويمكن أن يساعد هذا في الحماية من هشاشة العظام، كما أن الكالسيوم ضروري لتقلص الأوعية الدموية ، ووظيفة العضلات ، ونقل الأعصاب، والإشارات الخلوية، يساهم البروتين عالي الجودة في الزبادي أيضًا في صحة العظام وكذلك قوة العضلات.

كما اكدت إحدى الدراسات التي وجدت أن تناول منتجات الألبان المخمرة مثل الزبادي بانتظام (حوالي حصتين في الأسبوع) على المدى الطويل يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم.

المصدر: elbalad

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