تعرف علي اتيكيت زيارة الأقارب والأصدقاء فى العيد



اتيكيت زيارة الأقارب والأصدقاء اتيكيت زيارة الأقارب والأصدقاء



تعد الزيارات العائلية فى العيد من أهم الطقوس التى يفعلها الجميع فى الأحتفالات الدينية ولكن هناك بعض قواعد الإتيكيت التى يجب فعلها عند زيارة الأقارب فى العيد

وعرض موقع “ tollbrothers ” نصائح ليزا ريتشي، خبيرة اتيكيت، بعض النصائح لتكون ضيف المنزل المثالي في العطلات وإجازة العيد.



قم بتأكيد مواعيد مجيئك قبل العيد أن تزوهم في أوقات مزدحمة وقد تكون في إجازة ولكن صديقك قد يكون مشغول



أحضر هدية معك وهذه طريقة رائعة لإظهار تقديرك.

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ضع في اعتبارك روتين من تقوم بزيارتهم فى العيد ولا تحاول فرض عاداتك ورغباتك عليهمإذا كنت أنت أو أطفالك تعانون من مرض ما فابقوا في المنزل.اعرض المساعدة خاصة أثناء إعداد وقت الوجبة وجهز الطاولة وافرم الخضار وساعد في غسيل الصحون.حافظ على المناطق التي تتواجد فيها أنت وأطفالك نظيفة ومرتبة واحذر من روتين الصباح والمنبهات المبكرة.إذا كنت ستقيم عند أقاربك عدة أيام فى العيد فقم بإحضار وارتداء بيجاما أنيقة،رتب سريرك ورتب غرفة الضيوف كل صباحقم بطي البطانية ووضعها في المكان الذي وجدتها فيه عند الانتهاء من النوم على السرير.في صباح يوم مغادرتك اخلع ??أغطية السرير وامسك بالمناشف وضعها في غرفة الغسيل.