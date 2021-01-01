علوم عين شمس: تحديد مواعيد الامتحانات العملية لنهاية العام

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علوم عين شمس


قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من الامتحانات الفصلية، مشيرا إلى أن إعلان نتائج كل مادة فور الانتهاء من إجرائها.



وأضاف محمد رجاء لـ صدى البلد، أن الكلية تنظم اختبارات طوال الفصل الدراسي للحفاظ علي مستوي الطالب وتمكينه.



وأكد عميد كلية العلوم أن الكلية تستعد لإجراء الامتحانات العملية لنهاية العام الدراسي، والتي ستعقد بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة، مشيرا إلى أن الامتحانات العملية ليس لها جدول موحد للكلية ولكن حسب كل فرقة بالإضافة إلى تقسيم الطلاب علي مجموعات طبقا لتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وكشف عميد كلية العلوم عن موعد أمتحانات نهاية العام الدراسي، موضحا أنها سوف تعقد في نهاية شهر مايو أو بداية شهر يونيو، على أن تعلن الجداول النهائية لها بعد عيد الفطر .

وتابع محمد رجاء، إن كلية العلوم جامعة عين شمس تقوم بتدريس أفضل المناهج العلمية التي تواكب ما يدرس في الدول المتقدمة، لافتا إلي أهمية وجود معامل حديثة بالكلية تعمل بكفاءة عالية.

المصدر: elbalad

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