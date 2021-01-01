آداب القاهرة تقرر امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضوريا

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن طريقة عقد اختبارات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .
وقال الدكتور شريف شاهين لـ صدى البلد، إنه تم الاتفاق على نوعية الامتحانات بين البابل شيت أو الموضوعي وفي حدود الساعة فقط، مؤكدا أن الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية .
على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطواريء والتأهب القصوى بمستشفيات قصر العيني خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار اليوم، والتأكيد على قبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات وحالات الطواريء على مدار 24 ساعة.
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