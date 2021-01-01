آداب القاهرة تقرر امتحانات الفصل الدراسي الثاني حضوريا

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صورة الخبر: كلية الآداب جامعة القاهرة
كلية الآداب جامعة القاهرة


كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن طريقة عقد اختبارات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021-2022 .

وقال الدكتور شريف شاهين لـ صدى البلد، إنه تم الاتفاق على نوعية الامتحانات بين البابل شيت أو الموضوعي وفي حدود الساعة فقط، مؤكدا أن الامتحانات ستكون حضوريا بالكلية .

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، رفع حالة الطواريء والتأهب القصوى بمستشفيات قصر العيني خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، مشددًا على تواجد الأطقم الطبية وفرق التمريض على مدار اليوم، والتأكيد على قبول ودخول كل الحالات المرضية، سواء للعلاج السريري أو لإجراء العمليات وحالات الطواريء على مدار 24 ساعة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، بضرورة رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ، والعيادات الخارجية، والرعاية المركزة، وغرف العمليات بكل المستشفيات الجامعية، ومركز السموم، مع توفير مضادات السموم، مشددًا على ضرورة تقديم الخدمات العلاجية للمرضى على أعلى مستوى وتقليل قوائم الانتظار والعناية بمرضى حالات الطواريء.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن الفرق الطبية وأطقم التمريض سوف تعمل على مدار الساعة للتعامل مع الحالات الطارئة، كما توجد فرق احتياطية من الأطقم الطبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا على توافر جميع الأدوية بمختلف أنواعها، وتوافر أدوات التعقيم والتطهير والماسكات للفرق الطبية، وتعميم النظم الإلكترونية واستخدامها في متابعة المرضى.

المصدر: elbalad

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