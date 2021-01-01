زراعة القاهرة تحدد نظام الامتحانات هذا العام

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أعلن اتحاد طلاب كلية الزراعة بجامعة القاهرة، نظام أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الثانى بعد أن تم عقد اجتماع مع الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد الكلية، والدكتورة فاطمة سمير، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وقال اتحاد طلاب زراعة القاهرة، إن امتحانات الفصل الدراسى الثانى ستكون 50% بنظام الاختيار من متعدد (mcq) أو “صح وخطأ” أو النوعين معاً، و50% من الامتحان يتضمن أسئلة متنوعة على أن يتضمن هذا الجزء سؤالا عن حل المشكلات.



على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من إعداد دليل "الحياة المستدامة للطالب الجامعي"، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض الذي يهدف إلى إظهار الدعم لحماية البيئة.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة تدرك أن تغير المناخ وتحديات الاستدامة البيئية تشكل تهديدًا خطيرًا على المجتمع وتتطلب نهجًا دائم التطور لتحقيق الاستدامة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تسعى إلى جعل الحرم الجامعي مستداما ويعزز بشكل أساسي مهمتها البحثية والتعليمية مع الالتزام بمسؤوليتها الاجتماعية.وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن استراتيجية الجامعة في التحول إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئي ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.من جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إننا نحتاج إلى أن يقوم الجميع بدورهم لتحقيق حرم جامعي مستدام، مؤكدًا أن جامعة القاهرة تتخذ خطوات نحو حياة وبيئة عمل أكثر استدامة للمجتمع الجامعي.وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة، أن دليل الحياة المستدامة للطالب الجامعي الذي أعده مكتب الاستدامة بالجامعة، يتضمن بعض الإرشادات التي يمكن أن يتخذها الطلاب في حياتهم الجامعية لتقليل تأثيرهم على البيئة والعيش بشكل أكثر استدامة، باعتبار أن الحياة الجامعية وقت يمكن أن يكون فيه تأثير كبير على البيئة من خلال الأنشطة الطلابية المختلفة.