مذيع روسي شهير يدعو لتدمير انجلترا بالأسلحة النووية

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تدمير انجلترا بالأسلحة النووية

هدد مقدم أخبار روسي مخضرم، بـ"مسح" بريطانيا من الوجود بالأسلحة النووية، خلال برنامج حواري معروف في روسيا.

واستخدم دميتري كسيليوف برنامجه الحواري مساء الأحد، ليطالب بهجوم نووي على بريطانيا، باستخدام "درونز" بوسيديون، التي تعمل تحت الماء، وتستطيع التسبب بموجة إشعاعية تغرق بريطانيا إلى عمق المحيط، حسب ما أشارت صحيفة "ديلي ميل".

وزعم كسيليوف أن الطائرة بدون طيار "لديها قدرة رأس نووية تصل إلى 100 ميغا طن ''، وهي تساوي آلاف المرات من قوة القنبلة التي أسقطت على هيروشيما، ومن شأنها أن "تثير موجة عملاقة، تسونامي، يصل ارتفاعها إلى 500 متر".

المصدر: صحيفة "ديلي ميل"

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