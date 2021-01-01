جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

واصل أحمد سيد زيزو عروضه المميزة مع الزمالك ليواصل الحفاظ على صدارة هدافي الدوري المصري. وسجل زيزو هدف فوز الزمالك على إيسترن كومباني ضمن مباريات الأسبوع 17 من الدوري. ويتصدر زيزو جدول ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا.

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