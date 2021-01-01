جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22

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الدوري المصري

واصل أحمد سيد زيزو عروضه المميزة مع الزمالك ليواصل الحفاظ على صدارة هدافي الدوري المصري.

وسجل زيزو هدف فوز الزمالك على إيسترن كومباني ضمن مباريات الأسبوع 17 من الدوري.

ويتصدر زيزو جدول ترتيب الهدافين برصيد 11 هدفا.

نستعرض معا جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لهذا الموسم:

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 11 هدفا - 15 مباراة

مابولولو - الاتحاد السكندي - 8 أهداف - 14 مباراة

محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف - 16 مباراة
خالد قمر - الجونة - 6 أهداف - 15 مباراة

مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف - 15 مباراة

جون إيبوكا - إنبي - 6 أهداف - 16 مباراة

أحمد عاطف - فيوتشر - 5 أهداف - 9 مباريات

ناصر منسي - البنك الأهلي - 5 أهداف - 11 مباراة

مامادو نياس - المقاولون العرب - 5 أهداف - 11 مباراة

إبراهيم عادل - بيراميدز - 5 أهداف - 12 مباراة

محمد شريف - الأهلي - 5 أهداف - 12 مباراة

بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف - 13 مباراة

أحمد رفعت - فيوتشر - 5 أهداف - 14 مباراة

محمد مجدي أفشة - الأهلي - 5 أهداف - 14 مباراة

عمر السعيد - الزمالك - 5 أهداف - 15 مباراة

أيمن الصفاقسي - فيوتشر - 5 أهداف - 16 مباراة

المصدر: filgoal

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