موعد مباراة الأهلي أمام وفاق سطيف والقنوات الناقلة

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الأهلي أمام وفاق سطيف

يستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا بداية من يوم الثلاثاء وحتى نهاية مباراة العودة.

وتقام مباراة الذهاب السبت 7 مايو.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 3.

ومن المرجح أن تقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام الخاص بالنادي الأهلي.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي بعد تخطي الرجاء المغربي بنتيجة 3-2 بمجموع المباراتين.

على الجانب الآخر، عبر وفاق سطيف عقبة الترجي التونسي بالفوز عليه بهدف دون رد بمجموع المباراتين.
وتقام مباراة الإياب في الجزائر يوم 14 مايو على ملعب 5 يوليو.

وحسبما علم FilGoal.com فإن باملاك تيسيما الحكم الإثيوبي سيكون حكما رئيسيا لمباراة الأهلي ووفاق سطيف في مصر.

وسيعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، والسنغالي ماجيت نداي كمساعد ثان لتقنية الفيديو.

المصدر: filgoal

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