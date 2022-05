مواصفات و سعر لابتوب XPS 13 Plus الجديد من Dell

XPS 13 Plus XPS 13 Plus

أعلنت شركة Dell عن لابتوب XPS 13 Plus الجديد لأول مرة في معرض المنتجات الاستهلاكية CES 2022. لكن الآن أصبح لابتوب XPS 13 Plus الجديد متاحًا للشراء.



– مواصفات لابتوب XPS 13 Plus الجديد من Dell:



– التصميم

يأتي لابتوب XPS 13 Plus الجديد من Dell بهيكل أنيق ونحيف مصنوع من البلاستيك والمعدن، ويبلغ وزنه 1.8 كليو جرام تقريبًا.

– الشاشةويحتوي لابتوب XPS 13 Plus على شاشة تعمل باللمس من نوع OLED، بدقة 1080 بيكسل، وبقياس 15 بوصة، بجودة UHD، تبلغ دقتها 3456 × 2160 بيكسل، مع تغطية التدرج اللوني بنسبة 100 بالمائة DCI-P3، مغطاة بطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass.– الأداءيتميز لابتوب XPS 13 Plus من Dell بأداء ممتاز بفضل 3 خيارات من المعالجات وهي: Core i5-12500H من الجيل الثاني عشر من معالجات شركة إنتل Intel، والجيل الثاني عشر من معالجات Intel Core i7-1280P مع 14 مركزًا، بالإضافة إلى ما يصل إلى 32 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 وما يصل إلى 2 تيرا بايت من تخزين PCIe 4.0 SSD، وسيكون هناك إصدار مطور من XPS 13 Plus والذي سيشحن مع Ubuntu 20.04، وسيكلف 1250 دولارًا.ويعمل XPS 13 Plus على نظام التشغيل ويندوز 11، كما يدعم الاتصال بشبكات Wi-Fi 6.– التخزينويأتي لابتوب XPS 13 Plus، مزودًا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5 بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة تصل إلى 256 جيجا بايت.– البطاريةيحزم لابتوب XPS 13 Plus الجديد بطارية بقوة 56 وات، بالإضافة إلى خيار آخر يحتوي على بطارية بقوة 86 وات. كما جهزت شركة Dell اللابتوب بشرائح موديم متطورة توفر له اتصالًا سريعًا مع شبكات الإنترنت اللاسلكية.– مزايا أخرىعلاوة على ذلك يأتي لابتوب XPS 13 Plus مزودًا بمنافذ مختلفة واتصال Bluetooth v5.2 يسهل تواصله مع الأجهزة الأخرى.– السعرأخيرًا يأتي لابتوب XPS 13 Plus الجديد من شركة Dell مقابل سعر يبدأ من 1300 دولار.