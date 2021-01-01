العالم يشهد حدوث ظاهرة فلكية نادرة “القمر الأسود”.

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في وقت تتجهز فيه دول عدة لتحري هلال شهر شوال مساء اليوم ‏السبت لإعلان موعد عيد الفطر، يترقب العالم حدوث ظاهرة فلكية نادرة في ‏اليوم نفسه، تسمى «القمر الأسود» إضافة إلى كسوف جزئي للشمس، يمكن أن ‏يتابعه بعض سكان القارة الأمريكية وفق ما نشرته وكالة «ناسا» الفضائية.



ووفق الوكالة، فسيغطي «القمر الأسود»، السبت، أجزاءً واسعة في ‏أمريكا الجنوبية، والشمس جزئياً، وهو ما يعرف فلكياً بالكسوف الجزئي للشمس.



من جانبه، أوضح موقع «ذا سبيس» المختص في علم الفضاء، أن فرصة رؤية ‏هذه الظاهرة، ستتاح لسكان أجزاء من أمريكا الجنوبية والقارة القطبية ‏الجنوبية والمحيط الهادئ والمحيط الجنوبي، وذلك قبيل وأثناء غروب الشمس.

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ووفق الموقع، فإن الكسوف الجزئي للشمس، لا يتم بمحاذاة القمر والشمس ‏تماماً، لذلك لا يغطي القمرغروبها مساء يوم 30 إبريل، موعد تحري هلال شوال ‏في البلدان الإسلامية، حيث ستظهر الشمس مغطاة جزئياً في الأماكن التي تكون فيها السماء صافية في ‏تشيلي والأرجنتين، وغالبية أوروجواي وغرب باراجواي وجنوب غرب بوليفيا ‏وجنوب شرق بيرو وجنوب غرب البرازيل.وستكون هذه الظاهرة مرئية أيضاً على طول أجزاء من الساحل ‏الشمالي الغربي للقارة القطبية الجنوبية، وفي المحيط الأطلسي قبالة الساحل ‏الجنوبي الشرقي لأمريكا الجنوبية، بما في ذلك جزر فوكلاند، وفي جزء كبير من ‏المحيط الهادئ الجنوبي.ما هي ظاهرة القمر الأسود؟ووفقا لموقع “TimeandDate.com”، يحدث ما يسمى بظهور القمر الجديد خلال شهر ميلادي واحد، عندما يكون القمر في الظل بالكامل من منظور الأرض، وهو المحاذاة الوحيدة التي يمكن أن يحدث خلالها كسوف الشمس، حيث يمر القمر لفترة وجيزة عبر جزء من الشمس من منظور الأرض.كما سيكون العالم اليوم السبت، على موعد أيضا مع اللقاء السنوي لكوكبي الزهرة والمشتري هذا العام.كيف يمكن مشاهدة كسوف الشمس عبر الإنترنت؟سيكون الكسوف الشمسي الجزئي مرئياً لأول مرة في الساعة 2:45 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:45 بتوقيت غرينتش). سيحدث الكسوف في حده الأقصى بعد ساعتين، الساعة 4:41 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:41 بتوقيت غرينتش).بعد ذلك، سينتهي الكسوف في الساعة 6:37 مساءً. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (22:37 بتوقيت غرينتش) ، وفقًا لموقع “تايم آند ديت.كوم”.ويحدث كسوف الشمس عندما يمر القمر بين الأرض والشمس. وفي هذه الحالة، يحجب الشمس جزئيًا عند محاولة مشاهدتها من الأرض. يعطي الكسوف للشمس شكل الهلال، لتبدو وكأنها كعكة قضم جزء منها.يختلف جزء الشمس الذي يحجبه القمر اعتمادًا على موقع المشاهد، حيث يحجب القمر 64 ? كحد أقصى من قرص الشمس كما يُرى من جنوب الطرف الجنوبي لأمريكا الجنوبية، وفقًا لوكالة ناسا.إذا كنت من عشاق الفلك ولا تستطيع متابعة الحدث بنفسك، سيكون هناك بث مباشر واحد على الأقل للحدث متاح للمشاهدة عبر الإنترنت. ستبدأ قناة Gyaan ki gareebi Live جيان كي جاريبي على اليوتيوب بث الكسوف الجزئي للشمس الساعة 1:45 بعد الظهر. بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1745 بتوقيت غرينتش).وقناة جيان كي جاريبي هي قناة للبث المباشر على YouTube ومقرها الهند وتهتم ببث مشاهد مباشرة لتغيرات القمر وإطلاق الصواريخ وغيرها من الأحداث الفلكية. ومن المتوقع أن يستمر البث الحي للكسوف الشمسي طوال فترة الحدث من البداية إلى النهاية، بحسب ما نشر موقع “سبيس.كوم”.ويحذر العلماء بشكل مراقبي السماء الموجودين داخل منطقة الرؤية من النظر إلى الشمس بشكل مباشر دون وجود نظارات تحمي الأعين، وذلك من أجل مراقبة الشمس بأمان. يمكن أن يؤدي استخدام أدوات غير معتمدة أو استخدامها بشكل غير صحيح إلى حرق شبكية العين أو إصابتها بتلف لا يمكن إصلاحه.سيكون كسوف 30 أبريل/نيسان هو الأول من كسوفين جزئيين للشمس في عام 2022. وسيحدث الثاني في 25 أكتوبر/تشرين الأول ، ثم لن نشهد كسوفًا كليًا آخر للشمس حتى عام 2023. ومع ذلك، يتبع الخسوف الكلي للقمر كسوفًا جزئيًا للشمس هذا الشهر بعد أسبوعين فقط ، في 16 مايو/آيار.يتزامن كسوف هذا الأسبوع أيضًا مع القمر الجديد الثاني لشهر أبريل/نيسان، المعروف أيضًا باسم القمر الأسود. عادة، يظهر القمر الجديد مرة واحدة فقط في الشهر، عندما يكون الجانب المواجه للأرض مغطى بالكامل بالظل.