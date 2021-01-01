يتيح تيليجرام للمستخدمين تبادل العملات المشفرة عبر الدردشات .. اعرف إزاي

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أتاح تطبيق المراسلة المشفرة تيليجرام Telegram، لمستخدميه القدرة على إرسال العملات الرقمية مباشرة عبر الدردشات.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التفني، يتيح تطبيق تيليجرام الآن لجميع مستخدميه حول العالم، إرسال عملة "Toncoin"، وهي تعد العملة المشفرة المبنية على جهود البلوكتشين الخاصة بخدمة المراسلة، والتي يتم إرسالها مباشرة عبر الدردشات داخل تطبيق المراسلة.



تيليجرام يتيح للمستخدمين تبادل العملات المشفرة عبر الدردشات



وفي منشور لها على منصة "تويتر"، أعلنت "TON" إن تيليجرام يدعم الآن إرسال واستقبال معاملات العملة المشفرة Toncoin عبر التطبيق بدون أي رسوم مرفقة.

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وشاركت "TON"، مقطع فيديو قصيرا يوضح كيفية عمل معاملات التشفير على النظام الأساسي لتطبيق "تيليجرام"، وللبدء في استخدام ميزة العملات الرقمية المشفرة، سيتعين على المستخدم إضافة روبوت Telegram Wallet أو ما يسمي محفظة تيليجرام إلى قائمة المرفقات، والتي ستتيح له "شراء عملة مشفرة عن طريق البطاقة المصرفية الخاصة به، والتبادل، والتحويل إلى محافظ أخرى".وعند إرسال عملة مشفرة، يمكن للمستخدم سحب المحفظة من قائمة المرفقات أثناء الدردشة، وإدخال مبلغ Toncoin الذي يريد إرساله، وتأكيد جميع التفاصيل الخاصة بحسابه، ثم النقر على "إرسال"، وسيتلقى المستلم أو المرسل إليه عملة Toncoin من خلال دردشة تيليجرام.الجدير بالذكر أنه في عام 2020، أغلقت منصة تيليجرام، عمليتها الخاصة بالعملات المشفرة بعد مواجهة ضغوط من لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، وقد تم تطوير المشروع، المعروف في الأصل باسم Telegram Open Network (TON)، من قبل الرئيس التنفيذي لشركة تيليجرام "بافيل دوروف" Pavel Durov وشقيقه Nikolai في عام 2018.وبعد عام، من الإعلان عن العملة المشفرة أمرت لجنة الأوراق المالية والبورصات تيليجرام بوقف مبيعاتها من عملتها الخاصة جرام Gram، وهو الرمز المميز المرتبط بعملة TON blockchain، بعد أن قالت إنها فشلت في تسجيل 1.7 مليار دولار من المبيعات التي تم جمعها كجزء من عرض العملة الأولي (ICO).وحتى بعد أن تخلت شركة تيليجرام، عن مشروع TON، قامت مجموعة من المطورين بإبقائه قائما، وأعادوا تسميته إلى الشبكة المفتوحة أو The Open Network وأعادوا تسمية Gram إلى Toncoin، وفي ديسمبر الماضي، أعرب دوروف عن دعمه للمشروع، وفي وقت سابق من هذا الشهر، تمكنت مؤسسة TON من جمع تبرعات بقيمة مليار دولار.