تزود سامسونج هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip4 بمواصفات فائقة

تستعد شركة شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية واحدة من أقل الشركات التي تنتج هواتف قابلة للطي بإصدار جديد من كل عام بتصميمات مميزة ومواصفات رائعة لذلك تستعد الشركة حاليًا لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Samsung Galaxy Z Flip 4.
ويعرف تصميم سلسلة سامسونج Galaxy Z Flip بأنه أصغر حجمًا مقارنة بباقي الهواتف لذلك تكون بطارية Galaxy Z Flip صغيرة بعض الشئ. وهذا ما حاولت سامسونج تحسينه في هاتف Galaxy Z Flip 4 القابل للطي.
تسريبات عن بطارية هاتف سامسونج القابل للطي الجديد Galaxy Z Flip4
ووفقا لتقرير تقرير جديد صدر عن المنشور الهولندي GalaxyClub يفيد بأن هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 4 سيأتي بسعة طارية أكبر قليلا من الطراز السابق Samsung Galaxy Z Flip 3 بحسب ما نشر موقع Gsmarena .
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