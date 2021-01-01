تزود سامسونج هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip4 بمواصفات فائقة



Galaxy Z Flip4 Galaxy Z Flip4

تستعد شركة شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية واحدة من أقل الشركات التي تنتج هواتف قابلة للطي بإصدار جديد من كل عام بتصميمات مميزة ومواصفات رائعة لذلك تستعد الشركة حاليًا لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Samsung Galaxy Z Flip 4.



ويعرف تصميم سلسلة سامسونج Galaxy Z Flip بأنه أصغر حجمًا مقارنة بباقي الهواتف لذلك تكون بطارية Galaxy Z Flip صغيرة بعض الشئ. وهذا ما حاولت سامسونج تحسينه في هاتف Galaxy Z Flip 4 القابل للطي.



تسريبات عن بطارية هاتف سامسونج القابل للطي الجديد Galaxy Z Flip4

ووفقا لتقرير تقرير جديد صدر عن المنشور الهولندي GalaxyClub يفيد بأن هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 4 سيأتي بسعة طارية أكبر قليلا من الطراز السابق Samsung Galaxy Z Flip 3 بحسب ما نشر موقع Gsmarena .

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وسيأتي هاتف Samsung Galaxy Z Flip 4 بعدد بطاريتين سيأتي ببطاريتين بكود طراز EB-BF721ABY و EB-BF722ABY. وتعد البطارية الأولى والأكبر حجما عبارة عن بطارية فرعية بسعة تبلغ 2400 مللي أمبير في الساعة ، بينما البطارية الثانية هي البطارية الرئيسية للهاتف بسعة تقدر ب 903 مللي أمبير في الساعة.وبذلك يبلغ إجمالي السعة المُقدرة لهاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 4 ب 3303 مللي أمبير في الساعة ، وهو ما يزيد بمقدار 103 مللي أمبير عن السعة الإجمالية المُقدرة لهاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Flip3 ، مما يعني أن حجم البطارية النموذجي Flip4 سيكون حوالي 3400 مللي أمبير على عكس هاتف Flip3 الذي تقدر السعة النموذجية للبطارية 3300 مللي أمبير في الساعة.جدير بالذكر أنه لا سامسونج لم تحسن من البطارية تحسنا هائلا مقارنة بالإصدارات السابقة، ومن المتوقع أن تنتشر التسريبات عن باقي خصائص هاتف سامسونج الجديد القابل للطي في الفترة القادمة.