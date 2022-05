تعرف على أسهل طريقة لـ حذف حساب إنستجرام نهائيا من هاتف آيفون

إنستجرام إنستجرام

أصبح من السهل جدا حذف حساب إنستجرام Instgram، فإذا لم يعد لديك رغبة في الاستمرار في استخدام حسابك على منصة الصور الأشهر، سوف يمكنك القيام بذلك بخطوات بسيطة.



ووفقا لسياسة إنستجرام إذا تأكدت من رغبتك في حذف حسابك وقمت بذلك بالفعل سيتم إزالة جميع بيانات حسابك ويشتمل الصور و الفيديوهات والمتابعين والإعجاب، فعندها سيصبح حسابك غير قابل للوصول إليه سواء عن طريقك أو عن طريق الآخرين، وسيبدأ حذف البيانات بشكل فعلي بعد 30 يومًا من طلب الحذف.



أسهل طريقة لحذف حساب إنستجرام نهائيا من هاتف آيفون

أما إذا كنت فقط تريد أخذ استراحة كافية من وسائل التواصل الاجتماعي، وستعود مرة أخرى إلى انستجرام فإن مسح جميع البيانات بالكامل لن يكون فكرة محبذة إطلاقا، فيمكنك حينها عمل فقط "عدم تنشيط للحساب" Deactivation لفترة محددة من الوقت لحين العودة مرة أخرى وذلك بحسب ما نشره موقع how to geek.كيفية مسح حساب إنستجرام بشكل نهائي من خلال هاتف آيفون:1- افتح متصفح ويب سفاري Safari "حيث أن هذه الميزة ليست متوفرة على التطبيق"2- افتح صفحة الويب الخاصة بحذف حسابك من خلال هذا الرابط من هنا.3- سجل الدخول إلى الحساب الذي تريد حذفه، من صفحة الويب أمامك4- انقر فوق "لماذا تريد حذف [الحساب]؟" Why Do You Want to Delete [Account] ؟ ، وحدد سبب إزالة حسابك.5- اكتب كلمة مرور حساب إنستجرام عن طريق النقر فوق خانة "إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بك" Re-Enter Your Password، ثم اضغط فوق زر امسح الحساب Delete account6- اضغط فوق "موافق" OKسيقوم إنستجرام بتحديد معاد سيتم فيه حذف بيانات حسابك نهائيا، ويمكنك تسجيل الدخول مرة أخرى أي وقت واستعادته مرة أخرى حتى يأتي التاريخ الذي حدده إنستجرام لمسح الحساب نهائيا