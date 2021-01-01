مايكروسوفت إيدج يتضمن شبكة مجانية مدمجة VPN..قريبا..

أعلنت شركة مايكروسوفت Microsoft أنها ستضيف خدمة الـ VPN مجانا إلى متصفح إيدج الخاص بها في محاولة منها لتحسين الخدمة وجذب أكبر عدد من المستخدمين لاستخدام متصفحها المجاني، ورغبة منها لتحسين الأمان والخصوصية، وأطلقت مايكروسوفت على هذه الخدمة اسم Edge Secure Network.
وبحسب ما نشره موقع Engadget، قالت مايكروسوفت إنه عند تشغيل هذه الخاصية سيتم تشفير عمليات التصفح الخاصة بالمستخدمين حتى لا يتمكن مزودو خدمة الإنترنت من استغلال المستخدمين عن طريق جمع معلومات معينة عند التصفح مثل عمليات البحث أو المواقع التي يقوم بفتحها المستخدم.
مايكروسوفت تضيف خدمة VPN مجاني لمتصفح مايكروسوفت إيدج
وكما هو الحال مع خاصية ال VPN ستتيح الميزة الجديدة من مايكروسوفتEdge Secure Network للمستخدمين إخفاء محل إقامتهم وبلدهم وهي الخدمة التي يستخدمها الكثير من الباحثين والطلاب الجامعيين حيث تجعل الوصول إلى الأبحاث أو المصادر إذا قد تم تم حظرها في البلد الذي تعيش فيها، وذلك عن طريق تمكينهم من تصفح الويب باستخدام عنوان IP افتراضي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!