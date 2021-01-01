تفاصيل الحدث الأكبر من جوجل I/O 2022

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تقوم شركة جوجل Google الأمريكية الرائدة عالميا حاليا بالتحضير لمؤتمرها Google I / O السنوى للمطورين للعام الحالي 2022 الذي سيتم انعقاده هذا الشهر في 11 و 12 مايو القادمين، والذي من المتوقع أن يكشف عن المنتجات الجديدة التي ستنافس بها جوجل بشدة في السوق هذا العام، ويمكن لكل المطورين في جميع أنحاء العالم التسجيل لحضور المؤتمر.



وبحسب موقع Gsmarena سيدير هذا الحدث سوندار بيتشاي ، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ، والذي من المفترض أن يقوم بتقديم ما ستقدمه الشركة من منتجات في السوق بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لشركة عملاقة مثل جوجل وكيف ستحقق نجاحات في المستقبل، وكيفية احترام جوجل لخصوصية عملائها حيث أنه موضوع يمس الكثير من المستخدمين.



كل ما تريد أن تعرفه عن الحدث الأكبر من جوجل I/O 2022

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ويعتقد البعض أن جوجل على ستعلن عن ساعتها الذكية الجديدة Pixel Watch أخيرًا، كما ستعلن عن الهاتف الجديد Pixel 6a .وهناك بعض التسريبات تفيد أن مؤتمر Google I /, O سيتطرق إلى بعض المعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومناقشتها مع المطورين، حيث سيقوم بطرح مميزات Google Assistant القائم على تقنية الذكاء الاصطناعي وشرح التعديلات الجديدة المطبقة عليه حيث يمكن لمساعد جوجل المشاركة في محادثات ثنائية الاتجاه الآن.وبذلك من الواضح أن هذا المؤتمر لن يقتصر الحديث فيه على الأجهزة الجديدة فقط من جوجل، فهو مؤتمر مخصص للمطورين لذلك ربما سيفسح المجال لمناقشة بعض الأمور التقنية والخاصة بالبرمجة فيما، فأطلقت جوجل هذا الأسبوع النسخة التجريبية الأولى من أندرويد 13 فربما ستناقش المميزات والعوائق لهذا الطراز من أندرويد، بالإضافة إلى موضوعات أخرى مهمة مثل نظام التشغيل Wear OS المصمم للساعات الذكية ونظام تشغيل Chrome OS و تقنية الواقع المعزز.وجدير بالذكر أنه سيتم بث مؤتمر جوجل للمطورين Google I / O على الإنترنت بشكل كامل فهو مجاني تمامًا ومفتوح للجميع تقريبًا، بينما سيتم بث المؤتمر أمام مجموعة محدودة من المطورين فقط.