تعرف على تفاصيل جديدة حول الكاميرة الرئيسية وتقنية الشحن في Vivo T1 Pro 5G

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › تعرف على تفاصيل جديدة حول الكاميرة الرئيسية وتقنية الشحن في Vivo T1 Pro 5G

صورة الخبر: Vivo T1 Pro 5G
Vivo T1 Pro 5G

تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف Vivo T1 Pro 5G في السوق الهندي قريباً، ولقد أوضحت الصفحة الرسمية للهاتف في أحد منافذ البيع تفاصيل الكاميرة الرئيسية وتقنية الشحن السريع في هذا الإصدار.

ينطلق هاتفي Vivo T1 Pro 5G وVivo T1 في السوق الهندي في 4 من مايو، ولقد أوضحت الصفحة الرسمية لهاتف Vivo T1 Pro 5G في متجر Flipkart دعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 778G، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 66W لشحن الهاتف حتى نسبة 50% حلال 18 دقيقة فقط.

أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة 117 درجة، بينما يدعم المستشعر الثالث لقطات macro.

يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن هاتف Vivo T1 Pro 5G يأتي بمواصفات هاتف iQOO Z6 Pro 5G، لذا من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4700 mAh.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على تفاصيل جديدة حول الكاميرة الرئيسية وتقنية الشحن في Vivo T1 Pro 5G

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41641

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager