تعرف على تفاصيل جديدة حول الكاميرة الرئيسية وتقنية الشحن في Vivo T1 Pro 5G



Vivo T1 Pro 5G Vivo T1 Pro 5G

تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف Vivo T1 Pro 5G في السوق الهندي قريباً، ولقد أوضحت الصفحة الرسمية للهاتف في أحد منافذ البيع تفاصيل الكاميرة الرئيسية وتقنية الشحن السريع في هذا الإصدار.



ينطلق هاتفي Vivo T1 Pro 5G وVivo T1 في السوق الهندي في 4 من مايو، ولقد أوضحت الصفحة الرسمية لهاتف Vivo T1 Pro 5G في متجر Flipkart دعم هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 778G، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 66W لشحن الهاتف حتى نسبة 50% حلال 18 دقيقة فقط.



أيضاً من المقرر أن يضم الهاتف كاميرة خلفية بإعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة 117 درجة، بينما يدعم المستشعر الثالث لقطات macro.

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يذكر أن بعض التوقعات تشير إلى أن هاتف Vivo T1 Pro 5G يأتي بمواصفات هاتف iQOO Z6 Pro 5G، لذا من المتوقع أن يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.44 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 90Hz، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 4700 mAh.