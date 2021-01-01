قبل الإعلان الرسمي تسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات Vivo S15 Pro



Vivo S15 Pro Vivo S15 Pro

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA عن تفاصيل مواصفات هاتف Vivo S15 Pro قبل الإعلان المرتقب.



تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف S15 Pro، ولقد رصد الهاتف بنموذج رقم V2203A، ويأتي هذا النموذج بحجم شاشة 6.62 إنش، ونظام تشغيل Android 10.



أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، كما يتميز الهاتف بأبعاد 161.9 في 74.31 في 7.99مم، ولقد رصد نموذج أخر للهاتف برقم V2207A في TENAA بنظام تشغيل Android 12 وحجم شاشة 6.56 إنش، وقدرة بطارية 4500 mAh، ويأتي هذا الإصدار بأبعاد 158.9 في 73.52 في 8.5مم.

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وتشير تسريبات جاءت Digital Chat Station أن النموذج الأول يأتي بشاشة OLED بحجم 6.62 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، ورقاقة معالج Snapdragon 870.كما يأتي هذا الإصدار بقدرة بطارية 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، كما يتميز بسماكة 7.99مم.بينما يأتي النموذج الثاني بشاشة OLED بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 8100، ويضم بطارية بقدرة 4500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 80W.