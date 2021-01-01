قبل الإعلان الرسمي تسريبات تستعرض تفاصيل مواصفات Vivo S15 Pro

كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA عن تفاصيل مواصفات هاتف Vivo S15 Pro قبل الإعلان المرتقب.
تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف S15 Pro، ولقد رصد الهاتف بنموذج رقم V2203A، ويأتي هذا النموذج بحجم شاشة 6.62 إنش، ونظام تشغيل Android 10.
أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 4500 mAh، كما يتميز الهاتف بأبعاد 161.9 في 74.31 في 7.99مم، ولقد رصد نموذج أخر للهاتف برقم V2207A في TENAA بنظام تشغيل Android 12 وحجم شاشة 6.56 إنش، وقدرة بطارية 4500 mAh، ويأتي هذا الإصدار بأبعاد 158.9 في 73.52 في 8.5مم.
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